Тони Адамс восхищается "начальником" Артетой

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс выразил свое восхищение главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

За без малого год работы самостоятельным специалистом Артета основательно перестроил "Арсенал", изменил философию клуба и успел выиграть Кубок Англии с Суперкубком Англии.



Стиль работы Микеля произвел большое впечатление на Адамса, который восхищается тем, как испанец гнет свою линию и не ищет компромиссов.



"Я давно не видел никого лучше, чем он. Он действительно понимает игру, он выражает себя. Он очень уверен в себе".



"Это его первая работа, но черт возьми, он трудится выдающимся, выдающимся образом. Он обладает великолепными способностями, чтобы работать с этой командой".



"Он вкладывает многие часы в работу тренировочном поле. Он здесь главный, и если Озил не разделяет его мышление, Озилу нет места — все просто. Перехвалить его невозможно".



"Я общался со своим другом Стивом Боулдом, который тренирует команду U-23 в данный момент, и внутри клуба говорят про Артету: "У этого парня есть все, он начальник", — сообщил Адамс Stadium Astro.