Прогресс Погба радует Сульшера

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его радует прогресс полузащитника Поля Погба в последнее время.

В минувший уикенд Погба совершенно невыразительно провел матч против "Арсенала", а заодно стал виновником назначения пенальти в ворота "Юнайтед".

Поль, недавно вновь начавший заигрывать с "Реалом", был снова подвергнут критике, однако у Сульшера совершенно противоположное впечатление от игры 27-летнего француза.

"Поль знает, что в том конкретном эпизоде он мог сыграть лучше. Он вышел и признал это. Такое бывает в футболе — здесь играют в высоком темпе, и все происходит быстро".

"Каждый игрок был разочарован после поражения, включая его. Нам нужна стабильность от каждого из своих игроков".

"У Поля был сложный период с перенесенной в прошлом сезоне травмой и с коронавирусом в этом сезоне, но я думаю, в последнее время мы наблюдаем достаточно позитивных вещей, и я надеюсь, так будет и дальше", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2020 21:00

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  1. ezh28 03.11.2020 21:45 # ezh28
    Ебать КВН!!!

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  2. scouser2005 03.11.2020 21:20 # scouser2005
    Это пиздец.. кожан иди смотреть на своих... пидороссов...

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  3. electric 03.11.2020 21:12 # electric
    Как перестать ржать? Михажло хватит!

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