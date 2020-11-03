Прогресс Погба радует Сульшера

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его радует прогресс полузащитника Поля Погба в последнее время.

В минувший уикенд Погба совершенно невыразительно провел матч против "Арсенала", а заодно стал виновником назначения пенальти в ворота "Юнайтед".



Поль, недавно вновь начавший заигрывать с "Реалом", был снова подвергнут критике, однако у Сульшера совершенно противоположное впечатление от игры 27-летнего француза.



"Поль знает, что в том конкретном эпизоде он мог сыграть лучше. Он вышел и признал это. Такое бывает в футболе — здесь играют в высоком темпе, и все происходит быстро".



"Каждый игрок был разочарован после поражения, включая его. Нам нужна стабильность от каждого из своих игроков".



"У Поля был сложный период с перенесенной в прошлом сезоне травмой и с коронавирусом в этом сезоне, но я думаю, в последнее время мы наблюдаем достаточно позитивных вещей, и я надеюсь, так будет и дальше", — цитирует Сульшера Goal.