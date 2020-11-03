Бент: "Почеттино — это не мировой уровень, он хуже Роджерса и Артеты"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Даррен Бент заявил, что Маурисио Почеттино не является тренером мирового уровня, и даже Брендан Роджерс с Микелем Артетой превосходят аргентинского специалиста.

Накануне Почеттино, находящийся без клуба уже почти целый год, появился в эфире Sky Sports и подтвердил свое желание вернуться к работе, что лишь подогрело слухи, связывающие Маурисио с назначением в "Манчестер Юнайтед".



Однако у Бента есть большие сомнения насчет квалификации Почеттино. Даррен не уверен, что Маурисио принесет "Юнайтед" трофеи.



"Когда речь заходит об элитных тренерах, я думаю о Клоппе, Гвардиоле и даже Анчелотти. Пока что я не могу отнести Почеттино к этой категории. Я знаю, что он сделал в "Тоттенхэме", но он ничего не выиграл".



"Внезапно взять и причислить его к этой категории, потому что он достиг финала Лиги Чемпионов и финала Кубка Лиги? На мой взгляд, это не мировой уровень, если мы говорим об элитных тренерах".



"Думаю, он хорош, но я просто не думаю, что он в этой категории".



"Моуриньо — победитель. Он определенно соответствует мировому уровню. То же самое Гвардиола, Клопп. Они выигрывали Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Тебя судят по тому, как выглядит твой трофейный кабинет в конце сезона".



"О тренере также можно судить по тому, как он развивает команды и развивает игроков, и в этом отношении, думаю, он превосходен".



"Однако ты должен достичь следующего уровня и начать выигрывать трофеи, чтобы соответствовать мировому уровню. В конце концов великих тренеров отличают титулы и кубки".



"Думаю, однажды он будет выигрывать трофеи. Я определенно в это верю".



"А пока что я бы поместил Брендана Роджерса выше него. Он абсолютно великолепен как тренер".



"Также посмотрите на Артету в "Арсенале". Он тоже лучше как тренер, чем Почеттино. Еще год назад он даже не был главным тренером, а теперь посмотрите, чего он достиг".



"Он (Артета) изучил имеющихся у него игроков и понял, что они не слишком хороши в обороне. Он все перевернул. Он взял и завоевал Кубок Англии с Суперкубком Англии, попутно обыграв большие команды. Он нашел способ побеждать", — сообщил Бент talkSPORT.