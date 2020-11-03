Лэмпард: "Менди способен на гораздо большее"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего нового первого номера Эдуара Менди.
Менди пропускал только в одном из своих шести первых матчей за "Челси" после перехода из "Ренна" за 20 миллионов фунтов.
Эдуар помог "синим" стабилизировать игру в обороне, однако Лэмпард ожидает дальнейшего прогресса от 28-летнего голкипера сборной Сенегала.
"Думаю, пока что он безупречен. Эти "клин-шиты" многое говорят о его игре. Он совершал сейвы в важные моменты матчей, что помогало нам. Он предотвращал верные голы".
"Например, против "Манчестер Юнайтед", когда наносил удар Маркус Рэшфорд, он совершил по-настоящему первоклассный сейв".
"Своими передачами и игрой на выходе он вселяет спокойствие в партнеров по команде, и именно этого ты хочешь от своих голкиперов. Он делает это, и я уверен, он еще прибавит".
"Он в самом начале своего пути здесь и в некотором отношении он все еще осваивается. Я не хочу слишком забегать вперед, но он очень хорошо начал, очень уверенно и демонстрирует отличные качества".
"Думаю, он способен на гораздо большее, и его настрой — ключ к этому. Я увидел его желание работать и увидел, чего он хочет достичь. С его скромностью, думаю, он способен значительно прибавить во многих аспектах", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
03.11.2020 19:00
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Последние комментарии:
Он способен гораздо больше пропускать.
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Кепа отдал лучшее и всего себя , а они так с ним поступили, чолсеи одним словом)
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Верните кепу сволочи
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