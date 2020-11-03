Магуайр: "В "Юнайтед" много лидеров"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не согласен с тем, что его команде не хватает лидеров.

"Я не вижу здесь мужчин. Я не вижу парней, с которыми ты захочешь оказаться в окопах и которым сможешь доверять", — говорил после поражения "красных дьяволов" от "Арсенала" экс-капитан МЮ Рой Кин.



Однако Магуайр точку зрения Кина не разделяет и списывает критику Роя на обычный негатив, который следует после плохих результатов.



"Я не видел его комментариев, но мы не обращаем внимание на то, что происходит после плохого результата. Мы не пускаем этот негатив в команду".



"Мы сохраняем позитивный настрой, и я уверенно могу сказать, что в этой команде много лидеров. Я здесь капитан, и у нас много людей с лидерскими качествами, среди игроков и тренерского штаба".



"Поэтому в этой команде много лидеров. Это точно", — цитирует Магуайра The Independent.