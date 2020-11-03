Беллингем объяснил, почему отверг "Юнайтед"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем объяснил, почему минувшим летом отказался перейти в "Манчестер Юнайтед".

В минувшее окно "Юнайтед" пережил немало трансферных разочарований, одним из которых стало сорвавшееся приобретение Беллингема у "Бирмингема".



Джуд даже побывал на экскурсии в "Юнайтед" и встретился с легендарным сэром Алексом Фергюсоном, но свое будущее решил связать с клубом из Дортмунда.



По словам 17-летнего англичанина, он просто выбрал лучшее направление для развития своей карьеры.



"У "Манчестер Юнайтед" отличный состав, и я не имею ничего против "Манчестер Юнайтед". Но я решил, что Дортмунд — лучшее место для меня. После этого ты игнорируешь остальное".



"Здесь мне чуть проще выстроить отношения с партнерами по команде. Многие из них того же возраста и находятся на том же этапе своих карьер, что и я".



"Принимая решение, я был озабочен лишь одним — играть в футбол. Для меня было ясно как день, что я получу свою шанс, если перейду сюда и буду делать правильные вещи".



"Есть много молодых игроков, которые бы блистали в первых командах, но в силу каких-то причин они просто не получают своего шанса".



"Я сам, как и многие в нашей первой команде, являюсь примером того, что может произойти, если ты просто дашь людям шанс. Брось как щенка в воду и посмотри, что из этого выйдет".



"В Чемпионшипе есть много других таких игроков. Зачастую они лучше, чем вы думаете", — цитирует Беллингема BBC.