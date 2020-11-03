Сульшер не согласен с критикой Кина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не согласился с жесткой критикой из уст своего бывшего одноклубника Роя Кина.

Напомним, Кин просто стер в порошок "Юнайтед" после первого с 2006 года домашнего поражения "красных дьяволов" от "Арсенала" (0:1) в рамках Премьер-Лиги и даже предсказал увольнение Сульшера.



Критика Кина в первую очередь была обращена в адрес игроков "Юнайтед", но Сульшер своими подопечными доволен.



"Рой всегда искренне выражал свои мысли. Я очень доволен, что обладаю здесь теми игроками, которыми обладаю".



"У нас с ним разная работа. Работа Роя — высказывать свое мнение. Я всегда слушаю Роя, но у меня отличный коллектив игроков, сильный коллектив игроков, и мы движемся дальше. Уверен, мы увидим реакцию с их стороны", — цитирует Сульшера Sky Sports.