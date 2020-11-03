"Сити" надеется заключить предварительный контракт с Месси в январе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси уже через два месяца может заключить предварительный контракт с "Манчестер Сити".

Месси был в шаге от перехода в "Сити" еще в минувшее окно, когда Лионель публично выразил свое намерение покинуть "Барселону", подав прошение о трансфере.



Однако "Барселона" наотрез отказалась отпускать свою суперзвезду свободным агентом, и вместо того, чтобы обращаться в суд, Месси неохотно отозвал прошение о трансфере.



В конце этого сезона у Месси истекает контракт, поэтому каталонцы будут бессильны предотвратить уход Лионеля. Более того, уже с января 33-летний аргентинец сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Как утверждает The Telegraph, "Сити" собирается этим воспользоваться. "Горожане" планируют обсудить с Месси долгосрочную сделку, оформив будущие договоренности с помощью предварительного контракта.