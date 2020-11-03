Мерсон считает Партея лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал полузащитника "Арсенала" Томаса Партея лучшим приобретением среди клубов Премьер-Лиги в летнее трансферное окно.

В минувшее воскресенье Партей отметился своим всего лишь вторым появлением с первых минут в рамках Премьер-Лиги после трансфера из "Атлетико" стоимостью 45 миллионов фунтов.



Томас сыграл важную роль в победе "канониров" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1, и Мерсон не может поверить, что другие большие клубы Премьер-Лиги проморгали такого классного опорника.



"Это была хорошая выездная игра, но не выдающаяся, и я не скажу: "О, Боже, это поворотный момент". Они победили "Манчестер Юнайтед", который был ужасно плох в тот день. Они выиграли матч, который обычно проигрывали в предыдущие пять-шесть лет. Думаю, огромная заслуга в этом принадлежит Партею. Вот это приобретение!"



"Когда смотришь на все летние приобретения, приходишь к выводу, что Партей — номер один среди них. Я не могу поверить, что он достался "Арсеналу". Я не хочу никого оскорбить, но такой игрок напрашивался для всех. У "Манчестер Юнайтед" есть Фред, Мактоминей и Матич, но у них нет Партея".



"То же самое с "Манчестер Сити". Карьера Фернандиньо близится к концу, Родри толком не заиграл, и ты думаешь: "Вау, разве никто этого не видел?"



"Когда речь заходит об опорных полузащитниках, от которых ты хочешь дисциплины, то нет места лучше, чем "Атлетико". Там они играют предельно дисциплинированно. Они могут выйти и закрыть лавочку. В другой день они могут выйти и сыграть в атаку. Он был важной частью этого", — сообщил Мерсон.