Анонс матча "Манчестер Сити" — "Олимпиакос"

"Манчестер Сити" может сделать большой шаг по направлению к плей-офф Лиги Чемпионов, если во вторник вечером обыграет "Олимпиакос".

В ближайшее воскресенье "Сити" ожидает битва с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге, однако Хосеп Гвардиола заверил, что помышляет только о матче с "Олимпиакосом" и не собирается беречь основных игроков.



В данный момент "горожане" лидируют в Группе C, ранее одержав победы над "Порту" и "Марселем". Подопечные Гвардиолы на три очка опережают ближайшего преследователя и имеют все шансы досрочно оформить выход в следующий раунд.



- Прежде эти команды еще не встречались друг с другом.



- Единственным предыдущим соперником "Сити" из Греции был "Арис", которого "горожане" одолели 3:0 по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2010/11.



- "Олимпиакос" потерпел 14 поражений в 16 выездах в Англию в рамках еврокубков, но два крайних выиграл — у "Арсенала" в сентябре 2015 и феврале 2020.



- Гвардиола как тренер выиграл два своих предыдущих матча в Лиге Чемпионов против "Олимпиакоса" — 0:3 на выезде и 4:0 дома с "Баварией" на групповом этапе в сезоне 2015/16.



- Только "Барселона" (39) и "Порту" (33) пропустили голов больше в Англии в рамках Лиги Чемпионов, чем "Олимпиакос" (29 в 10 матчах). Показатель в 2.9 пропущенных гола за матч — худший среди всех команд, совершивших не менее 10 выездов в Англию.



- Со старта сезона 2017/18 только Килиан Мбаппе (15) сделал результативных передач в Лиге Чемпионов больше, чем Кевин Де Брюйне (12) из "Сити".



- В своих 13 матчах в Лиге Чемпионов голкипер "Олимпиакоса" Жозе Са лишь дважды оставался "сухим", причем оба раза — дома.



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус уже возобновил тренировки и теоретически может сыграть. Серхио Агуэро близок, но пока не готов. Также известно, что поправился Натан Аке, но Бенжамен Менди по-прежнему травмирован.



Лига Чемпионов. Группа C. 3-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция