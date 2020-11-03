Анонс матча "Аталанта" — "Ливерпуль"
Во вторник вечером "Ливерпуль" сыграет на выезде со своим главным преследователем в Группе D Лиги Чемпионов "Аталантой".
Благодаря победам над "Аяксом" и "Мидьюлландом", которые после двух туров имеют одно очко на двоих, "Ливерпуль" единолично возглавляет свой квартет и на два балла опережает "Аталанту".
"Аталанта" видится крепким орешком, обратив на себя внимание еще в прошлом сезоне, когда итальянская команда достигла 1/4 финала Лиги Чемпионов.
- Это будет первая официальная встреча "Аталанты" и "Ливерпуля".
- Прежде "Аталанта" лишь дважды пересекалась с командами из Англии, сыграв с "Эвертоном" в Лиге Европы сезона 2017/18 (2 победы) и с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов прошлой кампании (1 ничья, 1 поражение).
- Все три выезда "Ливерпуля" в Италию при Юргене Клоппе в рамках Лиги Чемпионов обернулись поражениями — от "Ромы" в мае 2018 и от "Наполи" в октябре 2018 и сентябре 2019.
- Проиграв три первых матча на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, с тех пор "Аталанта" ни разу не уступила в группе (3 победы, 2 ничьи).
- "Ливерпуль" выиграл все три последних выездных матча на групповой стадии Лиги Чемпионов, прервав этим серию из четырех поражений подряд за пределами "Энфила" в период с октября 2018 по сентябрь 2019.
- Не считая квалификацию, "Аталанта" не смогла забить лишь в одном из 19 последних матчей в еврокубках (0:4 против загребского "Динамо" в прошлом сезоне). На протяжении этого отрезка итальянская команда в среднем забивала по 2.1 гола за игру (всего 40 голов).
- Юрген Клопп как тренер проиграл все пять своих матчей Лиги Чемпионов в Италии, трижды уступив "Наполи" и по разу "Ювентусу" с "Ромой".
- Только у сэра Алекса Фергюсона поражений в Италии в рамках Лиги Чемпионов больше (6), чем у Клоппа.
- С момента ухода из "Базеля" в 2014 году нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сыграл 263 минуты против "Аталанты" и не забил ни одного гола. Ни одна другая команда не держалась так долго против египтянина.
На текущей неделе к полноценным тренировкам с "Ливерпулем" вернулись Жоэль Матип и Наби Кейта, а вот Тиаго Алькантара пока не готов. Диогу Жота находится в отличной форме и претендует на место в старте.
Лига Чемпионов. Группа D. 3-й тур
"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Аталанта. Стадион "Гевисс". 23:00 Онлайн-трансляция
03.11.2020 13:00
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П1 и тотал 2,5 бол
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Лузерпуль выиграет или Лузерхуй?
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Ну ну
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