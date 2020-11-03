ПСЖ пытался перехватить Тиаго

Отец полузащитника Тиаго Алькантары рассказал, что ПСЖ пытался составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за его сына в минувшее трансферное окно.

Напомним, в сентябре Тиаго перебрался из "Баварии" в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.



В это же окно Рафинья, младший брат Тиаго, перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Однако Мазиньо Алькантара утверждает, что изначально целью французского гранда был его старший сын.



"Я разговаривал с (спортивным директором ПСЖ) Леонардо еще некоторое время тому назад, но это было насчет Тиаго. Леонардо хотел купить его в ПСЖ, но Тиаго уже достиг договоренности с "Ливерпулем".



"Затем мы поговорили насчет Рафы, насчет которого у Леонардо не было планов на тот момент. Полагаю, он поразмыслил над этим и понял, что такую возможность упускать нельзя".



"Когда мы возобновили переговоры, Леонардо уже был настроен по-другому. А в заключительный день окна все ускорилось".



"Это был понедельник, и нам пришлось потрудиться, чтобы убедить оба клуба. У нас были опасения, но, слава Богу, за пять-шесть часов до дедлайна договоренность была достигнута".



"Леонардо хотел Тиаго, но получил Рафинью. Для Рафы переход в такой клуб — это мечта", — сообщил Мазиньо France Football.