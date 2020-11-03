Почеттино надеется, что Моуриньо принесет "Тоттенхэму" трофей

Маурисио Почеттино надеется, что сменивший его на посту главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сможет прервать бестрофейную серию клуба.

За пять с половиной лет работы в Северном Лондоне Почеттино превратил "шпор" в команду топ-4 Премьер-Лиги и однажды достиг финала Лиги Чемпионов.



Однако Маурисио не смог принести "Тоттенхэму" трофей и теперь надеется, что это удастся его другу, к которому он питает исключительно положительные чувства.



"Это было удивительное приключение, от которого мы получили большое наслаждение. Нам грустно от того, что мы не смогли принести клубу и фанатам трофей, который эта группа игроков заслуживала".



"Надеюсь, в будущем с Жозе они смогут выиграть трофей, потому что это было бы удивительно для фанатов и для этих игроков, большинство из которых поработали с нами".



"Сейчас я лишь могу болеть за них, потому что у меня очень хорошие отношения с клубом. Кроме того, сменивший меня человек является моим хорошим другом, он очень хорошо относился ко мне, еще когда тренировал "Реал", а я был в "Эспаньоле".



"Я помню матч ("Реала") в Лиге Чемпионов против "Аякса", когда мы разговаривали в его раздевалке на "Бернабеу", и пришел делегат и сказал: "Жозе, матч вот-вот начнется, нам нужно выходить".



"Я лишь могу пожелать удачи "Тоттенхэму", потому что я люблю "Тоттенхэм" и потому что я знаю Жозе. Я хочу наилучшего для него — хочу, чтобы он постарался что-нибудь выиграть".



"Конечно, нам нужно выиграть титул. Это правда. Этого нам не хватало... Это стало бы вишенкой на торте", — сообщил Почеттино Sky Sports.