Алли недоумевает по поводу отношения к нему Моуриньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли недоумевает по поводу отношения к нему со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Алли отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "шпор", причем два раза из трех был заменен уже в перерыве.



Очевидно, что Моуриньо недоволен игроком, который никак не начнет стабильно демонстрировать футбол в соответствии со своим потенциалом.



Однако Деле остается лишь догадываться об этом, потому что Жозе до сих пор не сел и не поговорил со своим подопечным. 24-летний англичанин не получил инструкций, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в основу "Тоттенхэма".



Столь напряженная ситуация делает весьма вероятным уход Алли в другой клуб в январе. Если Деле этого не сделает, то рискует не поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы.