Алли недоумевает по поводу отношения к нему Моуриньо
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли недоумевает по поводу отношения к нему со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.
В этом сезоне Алли отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "шпор", причем два раза из трех был заменен уже в перерыве.
Очевидно, что Моуриньо недоволен игроком, который никак не начнет стабильно демонстрировать футбол в соответствии со своим потенциалом.
Однако Деле остается лишь догадываться об этом, потому что Жозе до сих пор не сел и не поговорил со своим подопечным. 24-летний англичанин не получил инструкций, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в основу "Тоттенхэма".
Столь напряженная ситуация делает весьма вероятным уход Алли в другой клуб в январе. Если Деле этого не сделает, то рискует не поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы.
03.11.2020 10:00
Просмотров: 1152
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все просто , стал меньше стараться , работать на тренировках ,от этого и играть хуже стал , поэтому и сел на банку,а Жозе не будет ставить в состав за былые заслуги ,кто лучше на данный момент ,тот и и играет.
(ответить)
Что то подобное с Ндонбеле! Мешок с дерьмом, - тело, которое пытается через силу передвигаться по футбольному полю.
(ответить)
Топовый игрок. Что с ним случилось не понятно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий