Алли недоумевает по поводу отношения к нему Моуриньо

Деле Алли и Жозе Моуриньо Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли недоумевает по поводу отношения к нему со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Алли отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "шпор", причем два раза из трех был заменен уже в перерыве.

Очевидно, что Моуриньо недоволен игроком, который никак не начнет стабильно демонстрировать футбол в соответствии со своим потенциалом.

Однако Деле остается лишь догадываться об этом, потому что Жозе до сих пор не сел и не поговорил со своим подопечным. 24-летний англичанин не получил инструкций, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в основу "Тоттенхэма".

Столь напряженная ситуация делает весьма вероятным уход Алли в другой клуб в январе. Если Деле этого не сделает, то рискует не поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы.


Метки Алли, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2020 10:00

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  1. edgarkuznetsov 03.11.2020 11:13 # edgarkuznetsov
    Все просто , стал меньше стараться , работать на тренировках ,от этого и играть хуже стал , поэтому и сел на банку,а Жозе не будет ставить в состав за былые заслуги ,кто лучше на данный момент ,тот и и играет.

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  2. makeewadim 03.11.2020 11:12 # makeewadim
    Что то подобное с Ндонбеле! Мешок с дерьмом, - тело, которое пытается через силу передвигаться по футбольному полю.

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  3. mkcfc 03.11.2020 10:55 # mkcfc
    Топовый игрок. Что с ним случилось не понятно

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