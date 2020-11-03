Озил занялся венчурным инвестированием

Полузащитник "Арсенала" нашел себе новую работу, присоединившись к американскому венчурному фонду Class 5 Global в качестве стратегического советника.

Напомним, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы. До конца июня следующего года Месут обеспечен зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, и при этом ему не придется напрягать себя разъездами и участием в матчах.



Таким образом, у 32-летнего немца появилось много свободного времени, которое он решил использовать, чтобы проложить дорожку к карьере после футбола.



Как и многие другие звезды из мира спорта, включая Дэвида Бекхэма и Серену Уильямс, Озил и раньше сотрудничал с Class 5 Global, но теперь решил принимать в процессе активное участие.



Class 5 Global со штаб-квартирой в Сан-Франциско инвестирует в перспективные онлайн-стартапы на развивающихся рынках. Активы фонда оцениваются в сумму свыше 100 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.



Ожидается, при работе внутри фонда Озил будет высказывать свое экспертное мнение в области потребительских предпочтений.