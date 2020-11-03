Директор "Ред Булл": "Холанд окажется в "Ливерпуле"

Спортивный директор "Ред Булл" Кристоф Фройнд уверен, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Бреут Холанд окажется в "Ливерпуле".

Холанд был в шаге от переезда в Премьер-Лигу еще в январе, но внезапно отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и отправился из "Ред Булл" в "Боруссию", где лишь подтвердил свой бомбардирский талант, забив 24 гола в 27 матчах.



Согласно слухам, "красные дьяволы" сохраняют интерес к Холанду и собираются за ним вернуться в 2022 году, когда в контракте игрока сборной Норвегии начнет действовать пункт об отступных.



Однако Фройнд ожидает, что 20-летний нападающий окажется в "Ливерпуле", который уже должен задумываться о преемниках для своей не самой молодой тройки нападения.



"Он окажется в "Ливерпуле".



"Он может играть за любой клуб в мире. С его характером, целеустремленностью и уверенностью в себе он сможет оставить заметный след в европейском футболе в следующие 10 лет", — сообщил Фройнд Sky90.