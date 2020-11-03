Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

"Арсенал" впервые за 14 лет обыгрывает на выезде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" снова забивает лишь один, "Тоттенхэм" и "Лестер" поднимаются в таблице. Таковы лишь некоторые из итогов 7-го тура Премьер-Лиги.





С высокой результативностью "Сити" придется подождать



Травмы Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса подталкивают Пепа Гвардиолу к использованию разных вариантов на острие атаки. Против "Шеффилд Юнайтед" ближе всех к этой роли был Ферран Торрес, но единственный гол "Манчестер Сити" пришел из-за пределов штрафной, когда Кайл Уолкер поразил ворота Аарона Рамсдейла и принес победу над своим бывшим клубом.



Для "Сити" это был четвертый подряд поединок чемпионата, в котором "горожане" забивают ровно один мяч. В отличие от игры с "Вест Хэмом", им не пришлось догонять соперника — команда Криса Уайлдера проснулась после того, как пропустила сама. И потому мы, как и в матче с "Арсеналом", увидели очень прагматичный "Сити", играющий на сохранение своего минимального преимущества. Это снова сработало, хотя частично это заслуга атаки "Шеффилд Юнайтед", снова не сумевшей завершить неплохие комбинации точной последней передачей.



В нынешнем состоянии "Сити" не гонится за результативностью, забив только девять мячей в шести играх. Она придет вместе со здоровым Агуэро и возросшей уверенностью в себе. Лучший способ ее повысить — обыграть в ближайшее воскресенье "Ливерпуль". В конце концов у чемпионов свои кадровые проблемы, а их атакующая игра не намного убедительнее.



"Бернли" все еще ждет поворотный момент



Тенденции выступления команды Шона Дайча в Премьер-Лиге хорошо известны, и особенно четкими они были в прошлом году. "Бернли" выступает сериями. Стоит команде свернуть на победный путь, как она добивается нескольких положительных результатов и стирает из памяти опасения о своем положении в таблице. Так должно быть, но пока так не происходит. Нулевая ничья с "Вест Бромвичем" и хороший бой "Тоттенхэму" поворотный момент не приблизили, и в этом туре "бордовые" были разбиты "Челси".



Для команды Фрэнка Лэмпарда это была, возможно, самая убедительная победа в этом сезоне. Из-за повреждения Кристиана Пулишича тренер в последней момент заявил в основу Тимо Вернера, и на поле одновременно оказались все новички "Челси". Сработало здорово: тут был и "клин-шит" в обороне, и три мяча в атаке с активным вкладом Хакима Зийеша, отыгравшего ударную неделю.



Если для кого "Терф Мур" и может считаться сложным стадионом, то точно не для "Челси" — и это другая тенденция, о которой Шон Дайч должен хорошо знать. "Поворачивать" его команде нужно как можно скорее, и с "Брайтоном" в пятницу ожидания будут другими. В понедельник свою первую победу одержал "Фулхэм", и это тоже дополнительно давит на "бордовых".



Жота стучится в стартовый состав



Беспроигрышная серия "Вест Хэма" прервалась, и Дэвид Мойес не стал делать вид, будто его устраивает минимальное поражение на поле чемпиона. Лондонцы повысили стандарты в последний месяц, но сейчас можно и оправдываться. Как минимум тем, что "Вест Хэм" играл без Мичейла Антонио — своего самого значимого футболиста в составе. И тем, что ему действительно не повезло уступить в равном противостоянии с "Ливерпулем".



Правда, последнее случалось в этом сезоне не только с ними. Во вторую неделю подряд команда Юргена Клоппа минимально победила на своем поле, пропустив первой. Характер? Безусловно, и в об этом чемпионском духе "Ливерпуля" известно с прошлого сезона. Устроив дебют в центре обороны Натаниэлю Филлипсу, Клопп получил высококлассное выступление от игрока, которого вряд ли рассчитывал использовать в этом сезоне в принципе.



Определяющими для победы стали замены во втором тайме, и очередной отличный выход со скамейки Диогу Жоты. Португалец с первых матчей за "Ливерпуль" показывает, что он готов бороться за место в составе. Забив победный мяч в субботу и три гола в целом, он уже сделал достаточно для того, чтобы выйти в старте вместо Роберто Фирмино — хотя бы раз. Но вряд ли это произойдет до тех пор, пока "Ливерпуль" не утратит свою эффективность, как команда. Система с выходом Жоты на замену дает результат, а ставить под сомнение знаменитое трио форвардов в преддверии игры с "Сити" — большой вызов для Клоппа.



"Саутгемптон" теперь вместо "Эвертона" и "Виллы"



На старте новой кампании хватало сюрпризов, но некоторые команды положительно удивляли больше других. Очарование вызвали "Эвертон" и "Астон Вилла", невзрачно проведшие предыдущий чемпионат. Два больших клуба, наконец собравшие неплохие команды. Обе начали чемпионата с четырех побед, обе впечатлили в игре с "Ливерпулем" — пусть "Вилла" и значительно больше.



Это очарование ушло в двух последних турах. "Астон Вилла", пропустившая дважды в четырех играх, получила семь в двух, да еще и на своем поле. "Эвертон" по делу уступил "Ньюкаслу" после того, как был полностью переигран "Саутгемптоном" неделю назад. Именно "святые" нанесли и второе поражение "Вилле", поглумившись над системой xG, нарисовавшей им меньше гола за игру. На самом деле, команда Ральфа Хазенхюттля забила четыре, и один был красивее другого. Джеймс Уорд-Проуз в день своего рождения дважды напомнил о том, что является одним из лучших исполнителей штрафных в Премьер-Лиге.



Сам "Саутгемптон" таким образом оттеснил "Эвертон" и "Астон Виллу" в гонке за звание "команды-очарования". Матч с "Тоттенхэмом" во втором туре теперь выглядит недоразумением. В пяти следующих играх "святые" взяли 13 очков.



"Манчестер Юнайтед" все еще без побед дома



После провалов на старте сезона Оле Гуннар Сульшер обратился к активной ротации состава и экспериментам со схемами, которые стали приносить результат. "Манчестер Юнайтед" благодаря этому отлично стартовал в Лиге Чемпионов, но открытым остался вопрос: как команда будет играть с соперником, который и сам не захочет открываться? "Арсенал" на этом специализируется, потому на "Олд Траффорд" изначально ожидалась игра, в которой все решит первый забитый мяч.



В другой день случай мог помочь забить его хозяевам, но победа "Арсенала" была справедливой. Габриэль, Партей и Эльнени выполняли в центре поля работу, которую не мог выполнить никто в составе "Юнайтед". У "канониров", в отличие от соперника, работали фланги. И казалось, что гол должен рано или поздно прийти с того, где Беллерину и Виллиану противостоят Шоу и Погба. "Арсенал" забил с пенальти, которого можно было избежать, но его гол все равно был следствием игрового преимущества.



МЮ не победил ни в одном из четырех первых матчей на "Олд Траффорд". "Арсенал" на этом стадионе в Премьер-Лиге победил впервые с сентября 2006 года, когда Сульшер еще был футболистом и выходил на замену вместо Уэйна Руни.



Бэйл вернулся



Тренерский штаб "Тоттенхэма" осторожно подводил Гарета Бэйла к полю, учитывая, как мало валлиец играл в последний год. Не все его выходы на поле произвели хорошее впечатление, и с бельгийским "Антверпеном" от него тоже ждали большего. Но если взглянуть на цифры, то окажется, что Бэйлу понадобилось суммарно только 22 минуты, чтобы забить свой первый гол в Премьер-Лиге после 7.5-летнего перерыва.



С "Брайтоном" он отправился мяч в сетку ровно через 200 секунд после того, как вышел на замену. Гол был особенно приятным, так как принес "шпорам" победу и поднял их на третье место в таблице по итогам тура. Он был приятным из-за того, что Бэйл забил его головой, подчеркивая неслучайность выбора девятого номера. Ассист Серхио Регилона — это тоже повод вместе улыбнуться в камеру, как будто бы передавая привет Зинедину Зидану.



Тренера "Реала", конечно же, таланты этих игроков не удивляют, а Жозе Моуриньо может от них требовать только постоянства. Третья подряд победа, немного обстоятельств, и "Тоттенхэм" может уйти на перерыв лидером чемпионата.



"Лестер" теперь второй



Еще лучше шансы уйти на паузу лидером у "Лестера". В понедельник "лисы" вышли на второе место, уверенно победив на выезде "Лидс". Четвертая выездная победа для команды Брендана Роджерса, победившей только в одной из трех игр на своем поле. Соперник, пугающий других, у "Лестера" больших трудностей не вызвал.



Роджерс перед началом матча самоуверенно разбирал тактику "Лидса" и прямо объяснил, как его команда может с ней справиться. "У нас есть лучший контратакующий игрок в лиге", — предупредил менеджер "Лестера". Брендан выглядел уверенным в результате. Джейми Варди (речь, конечно, о нем) не подвел: он принял большое участие в двух первых голах команд, а во втором тайме добил соперника, вернувшегося в игру.



Семь последних голов Варди были забиты в выездных матчах. В особую выездную силу превращается и "Лестер" в целом, хотя дело, скорее, не в стадионе, а в соперниках. Футбол команды Роджерса был очень эффективным против "Манчестер Сити", и тренер "лис" не сомневался, что он сработает и против "Лидса".



Иван Громиков специально для FAPL.ru