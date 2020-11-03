Гиггз был арестован полицией за избиение своей подруги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был арестован полицией по подозрению в избиении своей подруги Кейт Гревилл.

Данный инцидент случился в минувшее воскресенье, когда около 10 часов вечера в особняк Гиггза стоимостью 1.7 млн. фунтов в Уорсли, пригороде Манчестера, наведались офицеры полиции по жалобе обеспокоенных соседей.



Полиция зафиксировала у Гревилл небольшие телесные повреждения, которые не потребовали госпитализации, а ее бойфренд проследовал в полицейский участок.



Райан, который ныне трудится главным тренером сборной Уэльса, провел в участке всю ночь. После многочасового допроса 46-летний валлиец был выпущен под залог только днем в понедельник.



В данный момент полиция проводит свое расследование, и решается вопрос о выдвижении обвинений в адрес Гиггза.



Гиггз и Гревилл познакомились еще в 2013 году, а начали встречаться в 2017, когда Райан развелся со своей женой Стейси, которой он на протяжении восьми лет изменял с супругой своего брата Родри Наташей.



