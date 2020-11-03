"Лестер" разгромил "Лидс" и вышел на второе место в Премьер-Лиге

"Лестер" разгромил на выезде "Лидс" со счетом 1:4 и благодаря этой победе вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.

Гостям потребовалась всего 121 секунда, чтобы открыть счет в этом матче. Джейми Варди перехватил неосторожный пас защитника назад, обыграл голкипера и вывел на пустые ворота Харви Барнса — 0:1.



А на 21-й минуте "лисы" удвоили свое преимущество. Юри Тилеманс сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Варди головой с линии вратарской — 0:2.



Дела "белых" были плохи, однако во втором тайме ситуация быстро изменилась. Команды сыграли чуть более двух минут после выхода из раздевалок, как Стюарт Даллас выполнил заброс в штрафную издалека, а мяч, миновав всех, оказался в сетке — 1:2.



Этот гол воодушевил "Лидс", и "Лестеру" пришлось несладко — однажды гостей спасла только крестовина.



Однако, как это нередко бывает, уступающая в счете команда заигралась и была наказана. На 76-й минуте Джеймс Мэддисон разрезающим пасом вывел по правому краю штрафной Дженгиза Ундера, а тот выманил на себя голкипера и отпасовал на свободного Варди — 1:3.



Уже в компенсированное время точку в матче поставил Тилеманс, реализовав пенальти, назначенный за фол на Мэддисоне на краю штрафной площади — 1:4.



"Лидс" — "Лестер". Отчет о матче