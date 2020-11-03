"Лестер" разгромил "Лидс" и вышел на второе место в Премьер-Лиге

Джейми Варди "Лестер" разгромил на выезде "Лидс" со счетом 1:4 и благодаря этой победе вышел на чистое второе место в Премьер-Лиге.

Гостям потребовалась всего 121 секунда, чтобы открыть счет в этом матче. Джейми Варди перехватил неосторожный пас защитника назад, обыграл голкипера и вывел на пустые ворота Харви Барнса — 0:1.

А на 21-й минуте "лисы" удвоили свое преимущество. Юри Тилеманс сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Варди головой с линии вратарской — 0:2.

Дела "белых" были плохи, однако во втором тайме ситуация быстро изменилась. Команды сыграли чуть более двух минут после выхода из раздевалок, как Стюарт Даллас выполнил заброс в штрафную издалека, а мяч, миновав всех, оказался в сетке — 1:2.

Этот гол воодушевил "Лидс", и "Лестеру" пришлось несладко — однажды гостей спасла только крестовина.

Однако, как это нередко бывает, уступающая в счете команда заигралась и была наказана. На 76-й минуте Джеймс Мэддисон разрезающим пасом вывел по правому краю штрафной Дженгиза Ундера, а тот выманил на себя голкипера и отпасовал на свободного Варди — 1:3.

Уже в компенсированное время точку в матче поставил Тилеманс, реализовав пенальти, назначенный за фол на Мэддисоне на краю штрафной площади — 1:4.

"Лидс" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2020 00:55

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  1. pokersanogo 03.11.2020 01:20 # pokersanogo
    При всём уважении к Эвертону, Вулверхэмптону, скажем, Вест Хэму, ближе всех к топам и к воображаемой топ-7, конечно, Лестер. После чемпионского сезона слились, как в свое время Блекберн, но вот уже четвертый год стабильно на топ уровне. Постоянный отбор очков у топ-6 и достойная, иногда и очень зрелищная игра, дающая результат. Раскатали, вроде бы, очень крепкий Лидс. С победой. Будем посмотреть.

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  2. rentv 03.11.2020 01:12 # rentv
    Власти Австрии извинились перед террористами, расстрелявшими людей

    «Мы полагаем, что мы пускали в страну недостаточно много мигрантов и слишком подозрительно относились к исламистским группировкам. Этим вызвали гнев этих людей», – заявил премьер-министр.

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  3. sausage 03.11.2020 01:10 # sausage
    Роджерс - топ, бесспорно. Его судьба ебёт, а он крепчает, держит свою игру любым составом. Сейчас Мэддисон наберёт форму, ко второму кругу вернутся Ндиди и Сонджю, ещё попылят лисы в этом сезоне.

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  4. mikkiynwa 03.11.2020 01:02 # mikkiynwa
    Ну и членси))))))))

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