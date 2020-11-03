Крауч: "Не думаю, что Салах нырял"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч уверен, что Мохамед Салах не симулировал в эпизоде с назначением пенальти в матче против "Вест Хэма" в минувший уикенд.

Заработанный Салахом и им же реализованный пенальти помог "Ливерпулю" отпраздновать победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:1 и захватить лидерство в Премьер-Лиге, однако многие находят падение Мохамеда картинным.



Крауч соглашается, что Салах мог бы устоять на ногах, но это не отменяет того факта, что на египетском бомбардире нарушали правила.



"Я не думаю, что он нырял, но Салах сделал так, чтобы рефери Кевин Фред четко понял, что контакт со стороны Артура Масуаку был. А раз был контакт, значит это пенальти".



"Вам может не понравиться, что Салах упал на газон или что он выжал максимум из этого единоборства, но факт в том, что фол был".



"Думаю ли я, что Салах упал бы после такого контакта на улице? Нет. Но его работа — делать максимум для команды, и Масуаку предоставил ему возможность получить пенальти".



"Об этом продолжают спорить, но если в конце сезона "Ливерпуль" выиграет лигу, кто-нибудь вспомнит о том, как они взяли три очка против "Вест Хэма"? Ни единого шанса. "Ливерпуль" будет волновать лишь то, что они взяли их".



"Возможно, если бы рефери начали свистеть фолы, когда игроки остаются на ногах, было бы по-другому. Я имею ввиду, что нападающих так часто хватают и бьют, но рефери не верят им, пока они не упадут", — цитирует Крауча Daily Star.