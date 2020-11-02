Почеттино рвется снова тренировать

Маурисио Почеттино Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что жаждет снова тренировать.

Почеттино находится без работы с ноября 2019, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.

Маурисио связывали с назначением в "Барселоне" и "Реале", но еще настойчивее пресса отправляет его в "Манчестер Юнайтед", который проиграл все свои домашние матчи в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает только 15-е место в таблице.

И 48-летний аргентинец совершенно точно будет готов обсудить свое возвращение к работе, если ему позвонят из "Юнайтед".

"Посмотрите на мои волосы — они становятся все длиннее и длиннее! Я надеюсь их подстричь, как только мы снова приступим к работе".

"Я предвкушаю свое возвращение в игру, и я люблю футбол. Мы с моими помощниками не сидим без дела, мы работаем, но это не то же самое, как если ты работаешь каждый день. Ты всегда скучаешь по рутинной работе со своим штабом, с игроками, с клубом. Такова реальность".

"Я люблю футбол. Это моя страсть, а не моя работа. Работать в футболе — это не стресс. Готовить команду — это не стресс. Конкурировать с соперниками — это не стресс", — сообщил Почеттино во время своего появления в телестудии Sky Sports в понедельник вечером.


Метки Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 23:00

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  1. mansoor 03.11.2020 00:15 # mansoor
    Сейчас МЮ могила талантов. Почи надо в Челси.

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  2. manutd-20champ 02.11.2020 23:58 # manutd-20champ
    заверните уже поскорей

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  3. xah 02.11.2020 23:44 # xah
    Пора в МЮ

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  4. brown-ale 02.11.2020 23:38 # brown-ale
    Челси, не спи!

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  5. flamic 02.11.2020 23:19 # flamic
    Пора пробираться на олд траффорд и сидеть палить

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  6. ganinilyha 02.11.2020 23:00 # ganinilyha
    Леонид Ярмольник

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