Почеттино рвется снова тренировать
Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что жаждет снова тренировать.
Почеттино находится без работы с ноября 2019, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.
Маурисио связывали с назначением в "Барселоне" и "Реале", но еще настойчивее пресса отправляет его в "Манчестер Юнайтед", который проиграл все свои домашние матчи в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает только 15-е место в таблице.
И 48-летний аргентинец совершенно точно будет готов обсудить свое возвращение к работе, если ему позвонят из "Юнайтед".
"Посмотрите на мои волосы — они становятся все длиннее и длиннее! Я надеюсь их подстричь, как только мы снова приступим к работе".
"Я предвкушаю свое возвращение в игру, и я люблю футбол. Мы с моими помощниками не сидим без дела, мы работаем, но это не то же самое, как если ты работаешь каждый день. Ты всегда скучаешь по рутинной работе со своим штабом, с игроками, с клубом. Такова реальность".
"Я люблю футбол. Это моя страсть, а не моя работа. Работать в футболе — это не стресс. Готовить команду — это не стресс. Конкурировать с соперниками — это не стресс", — сообщил Почеттино во время своего появления в телестудии Sky Sports в понедельник вечером.
02.11.2020 23:00
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