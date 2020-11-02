Почеттино рвется снова тренировать

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что жаждет снова тренировать.

Почеттино находится без работы с ноября 2019, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.



Маурисио связывали с назначением в "Барселоне" и "Реале", но еще настойчивее пресса отправляет его в "Манчестер Юнайтед", который проиграл все свои домашние матчи в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает только 15-е место в таблице.



И 48-летний аргентинец совершенно точно будет готов обсудить свое возвращение к работе, если ему позвонят из "Юнайтед".



"Посмотрите на мои волосы — они становятся все длиннее и длиннее! Я надеюсь их подстричь, как только мы снова приступим к работе".



"Я предвкушаю свое возвращение в игру, и я люблю футбол. Мы с моими помощниками не сидим без дела, мы работаем, но это не то же самое, как если ты работаешь каждый день. Ты всегда скучаешь по рутинной работе со своим штабом, с игроками, с клубом. Такова реальность".



"Я люблю футбол. Это моя страсть, а не моя работа. Работать в футболе — это не стресс. Готовить команду — это не стресс. Конкурировать с соперниками — это не стресс", — сообщил Почеттино во время своего появления в телестудии Sky Sports в понедельник вечером.