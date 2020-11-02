Скоулз под впечатлением от игры Эльнени

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что полузащитник Мохамед Эльнени стал словно новым приобретением для "Арсенала".

Проведя прошлый сезон в аренде в "Бешикташе", Эльнени неожиданно получил место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты на кампанию 2020/21 — даже несмотря на появление на "Эмирейтс" Томаса Партея.



Как раз с Партеем 28-летний египтянин и составил связку в центре поля на воскресный матч Премьер-Лиги против "Юнайтед", и этот дуэт произвел мощное впечатление на Скоулза.



"На протяжении предыдущих двух-трех лет "Арсенал" был слегка мягким, слегка неорганизованным".



"Думаю, Артета сделал их жестче. Сегодня они выглядели организованно на всех участках поля".



"Двое центральных полузащитников, Партей и Эльнени, были превосходны. Эльнени не было видно пару лет, и он стал практически новым приобретением для них".



"Их игра была такой организованной и в то же время агрессивной, что ты не ассоциируешь с "Арсеналом" обычно".



"Габриэль в обороне был превосходен. Несколько раз он просто забирал мяч у Рэшфорда и Гринвуда. "Юнайтед" такого отчаянно не хватает", — цитирует Скоулза Daily Express.