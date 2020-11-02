Уинтерберн: "Нужно забыть об Озиле, он больше не сыграет за "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что "канонирам" нужно забыть о полузащитнике Месуте Озиле, потому что тот уже сыграл свой последний матч за клуб.

Напомним, Озил остался без игровой практики минимум до января, не попав в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Вокруг этого решения главного тренера Микеля Артеты и боссов клуба до сих пор не утихают споры.



Уинтерберн призывает эти споры прекратить, отлично понимая, почему Озил превратился в изгоя.



"Месут Озил — потрясающий игрок, но его особенность состоит в том, что он будет создавать моменты и в то же время не будет участвовать в оборонительной игре с мячом и без мяча. Поэтому он и оказался вне заявки".



"Когда команда плохо атакует, Озила всегда упрекают. Мы должны оставить это позади и двигаться дальше, потому что он не будет частью этой команды и, вероятно, больше не сыграет за этот клуб. Он больше не вариант для "Арсенала", — цитирует Уинтерберна Goal.