Чех "на 100 процентов готов" сыграть в Премьер-Лиге

Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что "на 100 процентов готов" сыграть в воротах команды Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, в прошлом месяце "Челси" сенсационно заявил Чеха, завершившего игровую карьеру полтора года назад, на сезон Премьер-Лиги 2020/21.



Помимо Петра, выигравшего 15 трофеев с "синими", в свою заявку Лэмпард включил трех других голкиперов: Эдуара Менди, Кепу Аррисабалагу и Вилли Кабальеро.



Если так сложится, что до Чеха дойдет очередь сыграть, то 38-летний голкипер не подведет команду.



"Если бы мне пришлось сыграть, не соответствуя уровню Премьер-Лиги, то это была бы ошибка профессионального характера. Но здесь не тот случай".



"Я знаю, что на 100 процентов готов, если потребуется. Я в форме после двух месяцев тренировок, и я вижу, что мое мастерство все еще при мне".



"Кроме того, я год отдыхал от игры в футбол. Это действительно придало мне энергии, мое тело восстановилось после 20 лет выступлений на профессиональном уровне. Если так сложатся обстоятельства, что мне придется выйти на поле, я готов", — сообщил Чех Telefoot.