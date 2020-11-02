Холдинг: "Мы могли победить 3:0 или 4:0"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг считает, что его команда вполне могла победить "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 или 4:0.

Составив тройку защитников с Габриэлем и Кираном Тирни, Холдинг помог "канонирам" отпраздновать их первую с 2006 года победу на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги.



Единственный гол в воскресном матче с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг, однако Роб указывает на то, что "Арсенал" имел и другие моменты.



"Да, мы довольны своей игрой и тем, что не пропустили. Мы не побеждали здесь 14 лет в лиге, поэтому было приятно сбросить это с наших плеч".



"Наша команда прибавляет, и я надеюсь, мы просто сможем сохранить эту волну".



"Да, мы могли победить крупнее. Мы попали в крестовину в первом тайме, плюс мог забивать Би (Букайо Сака), когда наносил удар головой. В другой день мы могли бы победить 3:0 или 4:0", — цитирует Холдинга Evening Standard.