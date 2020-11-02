Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс избежал серьезной травмы колена в воскресном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Накануне "святые" взяли три очка на "Вилла Парк", но победу 3:4 омрачила травма ведущего бомбардира, который неудачно приземлился на газон после единоборства с Трезеге.



Сразу же появились опасения, что Ингс мог повредить связки колена, однако Sky Sports утверждает, что углубленное обследование позволило "Саутгемптону" выдохнуть с облегчением.



Со связками все в порядке, и в скором времени 28-летний англичанин, наколотивший 22 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сможет вернуться к тренировкам.