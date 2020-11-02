Ингс избежал серьезной травмы колена

Данни Ингс Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс избежал серьезной травмы колена в воскресном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Накануне "святые" взяли три очка на "Вилла Парк", но победу 3:4 омрачила травма ведущего бомбардира, который неудачно приземлился на газон после единоборства с Трезеге.

Сразу же появились опасения, что Ингс мог повредить связки колена, однако Sky Sports утверждает, что углубленное обследование позволило "Саутгемптону" выдохнуть с облегчением.

Со связками все в порядке, и в скором времени 28-летний англичанин, наколотивший 22 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сможет вернуться к тренировкам.


Метки Ингс, Саутгемптон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 17:00

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  1. liverbro 02.11.2020 17:42 # liverbro
    Здоровья монстру!

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  2. gerrard08 02.11.2020 17:17 # gerrard08
    Здоровья Ингзи. Один из самых недооцененных игроков. Правда я думал что ему гдет 26.

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