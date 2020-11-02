Ингс избежал серьезной травмы колена
Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс избежал серьезной травмы колена в воскресном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
Накануне "святые" взяли три очка на "Вилла Парк", но победу 3:4 омрачила травма ведущего бомбардира, который неудачно приземлился на газон после единоборства с Трезеге.
Сразу же появились опасения, что Ингс мог повредить связки колена, однако Sky Sports утверждает, что углубленное обследование позволило "Саутгемптону" выдохнуть с облегчением.
Со связками все в порядке, и в скором времени 28-летний англичанин, наколотивший 22 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сможет вернуться к тренировкам.
02.11.2020 17:00
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Здоровья монстру!
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Здоровья Ингзи. Один из самых недооцененных игроков. Правда я думал что ему гдет 26.
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