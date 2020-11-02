Матип и Кейта вернулись к тренировкам

Жоэль Матип Защитник Жоэль Матип и полузащитник Наби Кейта вернулись к тренировкам с "Ливерпулем".

Напомним, Матип пропустил четыре последних матча своего клуба, получив мышечную травму в дерби с "Эвертоном" 17 октября (2:2).

Кейта в свою очередь находится вне игры с поражения 7:2 от "Астон Виллы" месяц назад, не только перенеся травму, но и, по слухам, переболев коронавирусом за это время.

Однако в преддверии выезда к "Аталанте" в рамках Лиги Чемпионов оба игрока вернулись в строй — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который все еще восстанавливается после грубой игры со стороны Ришарлисона во время мерсисайдского дерби.

"Наби и Жоэль провели полноценную тренировку с командой вчера, Тиаго — нет. Такова ситуация".

"Я пока толком не представляю, что мне делать с этой информацией. Это хорошо, что они тренировались. Это лучше, чем если бы они не тренировались, но мы должны посмотреть, прежде чем что-нибудь решим".

"У нас есть еще один день, чтобы принять эти решения. Надеюсь, многие игроки полетят с нами, поэтому мы отложим решения на самый последний момент", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Кейта, Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 16:00

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  1. superperez101 02.11.2020 16:30 # superperez101
    к сити нужен Алькантара
    иначе ни Матип ни тем более Кейта не помогут
    без него есть шанс проипать

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  2. bangladesh 02.11.2020 16:17 # bangladesh
    Я в ахуе - 6 футболистов травмированы, куча голов пропущено, но мы все равно на первом месте без больших трансферных трат и выебонов

    Просто сосите ебаные немощи и девственники)

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  3. gerrard08 02.11.2020 16:06 # gerrard08
    Первого беречь для матча с бензоколонкой, Кейта пусть свой шанс использует с Аталантой, пока истинный топарь нашей полузащиты не выздоровел. Интересно что по Оксу и Цимикасу, уже все и болт забили про них спрашивать.

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  4. purman30 02.11.2020 16:01 # purman30
    Матипа надо поберечь и подготовить к Сити

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