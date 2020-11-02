Матип и Кейта вернулись к тренировкам

Защитник Жоэль Матип и полузащитник Наби Кейта вернулись к тренировкам с "Ливерпулем".

Напомним, Матип пропустил четыре последних матча своего клуба, получив мышечную травму в дерби с "Эвертоном" 17 октября (2:2).



Кейта в свою очередь находится вне игры с поражения 7:2 от "Астон Виллы" месяц назад, не только перенеся травму, но и, по слухам, переболев коронавирусом за это время.



Однако в преддверии выезда к "Аталанте" в рамках Лиги Чемпионов оба игрока вернулись в строй — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который все еще восстанавливается после грубой игры со стороны Ришарлисона во время мерсисайдского дерби.



"Наби и Жоэль провели полноценную тренировку с командой вчера, Тиаго — нет. Такова ситуация".



"Я пока толком не представляю, что мне делать с этой информацией. Это хорошо, что они тренировались. Это лучше, чем если бы они не тренировались, но мы должны посмотреть, прежде чем что-нибудь решим".



"У нас есть еще один день, чтобы принять эти решения. Надеюсь, многие игроки полетят с нами, поэтому мы отложим решения на самый последний момент", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".