Матип и Кейта вернулись к тренировкам
Защитник Жоэль Матип и полузащитник Наби Кейта вернулись к тренировкам с "Ливерпулем".
Напомним, Матип пропустил четыре последних матча своего клуба, получив мышечную травму в дерби с "Эвертоном" 17 октября (2:2).
Кейта в свою очередь находится вне игры с поражения 7:2 от "Астон Виллы" месяц назад, не только перенеся травму, но и, по слухам, переболев коронавирусом за это время.
Однако в преддверии выезда к "Аталанте" в рамках Лиги Чемпионов оба игрока вернулись в строй — в отличие от полузащитника Тиаго Алькантары, который все еще восстанавливается после грубой игры со стороны Ришарлисона во время мерсисайдского дерби.
"Наби и Жоэль провели полноценную тренировку с командой вчера, Тиаго — нет. Такова ситуация".
"Я пока толком не представляю, что мне делать с этой информацией. Это хорошо, что они тренировались. Это лучше, чем если бы они не тренировались, но мы должны посмотреть, прежде чем что-нибудь решим".
"У нас есть еще один день, чтобы принять эти решения. Надеюсь, многие игроки полетят с нами, поэтому мы отложим решения на самый последний момент", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
02.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
к сити нужен Алькантара
иначе ни Матип ни тем более Кейта не помогут
без него есть шанс проипать
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Я в ахуе - 6 футболистов травмированы, куча голов пропущено, но мы все равно на первом месте без больших трансферных трат и выебонов
Просто сосите ебаные немощи и девственники)
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Первого беречь для матча с бензоколонкой, Кейта пусть свой шанс использует с Аталантой, пока истинный топарь нашей полузащиты не выздоровел. Интересно что по Оксу и Цимикасу, уже все и болт забили про них спрашивать.
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Матипа надо поберечь и подготовить к Сити
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