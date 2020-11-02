Клопп отрицает, что Салах симулировал

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту своего нападающего Мохамеда Салаха после обвинений в симуляции.

В минувшую субботу Салах помог "Ливерпулю" одержать победу 2:1 над "Вест Хэмом", самостоятельно заработав и реализовав пенальти.

Несмотря на то, что защитник "молотобойцев" Артур Масуаку явно коснулся ноги Салаха, многим падение Мохамеда показалось картинным. Об этом говорили, например, главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес и легенда "красных" Грэм Сунесс. Однако Клопп уверяет, что его подопечный не нырял.

"Что я могу сказать? Там был фол, практически каждый видел ситуацию".

Хотите верьте, хотите нет, но вчера утром я разговаривал с Мо о его самочувствии, и он сказал, что его трижды сильно ударили по стопе, включая один раз в той ситуации в штрафной".

"Так что вот. Его ударили. Падаешь ты или нет, иногда рефери дает свисток после того, как тебя ударили".

"Почему-то мы не говорим так же долго про пенальти, которые мы не получили в других матчах. А здесь спустя два дня мы все еще говорим об этом пенальти. Там был явный контакт. Не понимаю критику", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 15:00

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  1. liverpool888 02.11.2020 15:27 # liverpool888
    если объективно, то фол был. но действия Мо эпизод преукрасили.
    получил по ноге - падай, все просто. цеплять его в штрафной не было необходимости. обижаться стоит на самого себя.

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