"Челси" готов вернуться за Райсом в январе

Деклан Райс "Челси" готов вернуться за полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом в зимнее трансферное окно.

Райс был на радаре у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда еще в летнее окно, однако "синие" и так потратили около 250 миллионов фунтов на укрепление состава и вдобавок не смогли выгодно избавиться от своего балласта.

"Челси" просто не смог позволить себе выложить еще 60 млн. фунтов, в которые "молотобойцы" оценили своего лучшего игрока.

Однако клуб со "Стэмфорд Бридж" сохраняет интерес к Деклану и надеется, что 21-летний игрок сборной Англии приблизит свой трансфер, заблокировав попытки "Вест Хэма" заключить с ним новый контракт.

"Вест Хэм" в свою очередь надеется соблазнить Райса, чей действующий контракт рассчитан до 2024 года, повышением зарплаты до 120 тыс. фунтов в неделю.

The Athletic добавляет, что минувшим летом Райс был заинтересован в возвращении в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет. Теперь "синие" надеются, что до января Деклан не утратит это желание быть ближе к своему другу Мейсону Маунту.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 496

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 02.11.2020 13:55 # redwhitegun
    Чолсе идеальный клуб для любителей FM)

    (ответить)

  2. jirrort 02.11.2020 13:54 # jirrort
    Как же пиздато болеть за Лондонский Футбольный Клуб Челси!!!

    (ответить)

  3. wearechelsea 02.11.2020 13:11 # wearechelsea
    Летом продаем Канте за 140 млн сРеалу и берем за 60 Райса

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: