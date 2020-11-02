"Челси" готов вернуться за Райсом в январе

"Челси" готов вернуться за полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом в зимнее трансферное окно.

Райс был на радаре у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда еще в летнее окно, однако "синие" и так потратили около 250 миллионов фунтов на укрепление состава и вдобавок не смогли выгодно избавиться от своего балласта.



"Челси" просто не смог позволить себе выложить еще 60 млн. фунтов, в которые "молотобойцы" оценили своего лучшего игрока.



Однако клуб со "Стэмфорд Бридж" сохраняет интерес к Деклану и надеется, что 21-летний игрок сборной Англии приблизит свой трансфер, заблокировав попытки "Вест Хэма" заключить с ним новый контракт.



"Вест Хэм" в свою очередь надеется соблазнить Райса, чей действующий контракт рассчитан до 2024 года, повышением зарплаты до 120 тыс. фунтов в неделю.



The Athletic добавляет, что минувшим летом Райс был заинтересован в возвращении в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет. Теперь "синие" надеются, что до января Деклан не утратит это желание быть ближе к своему другу Мейсону Маунту.