Маунт и Лэмпард похвалили Зийеша
Полузащитник Мейсон Маунт и наставник Фрэнк Лэмпард из "Челси" похвалили вингера Хакима Зийеша.
Получив травму в предсезонном матче против "Брайтона", своего дебюта за "Челси" Зийешу пришлось ждать до конца октября.
Однако Хаким вознаградил фанатов и клуб за долгое ожидание, поучаствовав в разгроме "Краснодара" в Лиге Чемпионов в минувшую среду. Спустя всего три дня 27-летний марокканец забил еще один гол, огорчив "Бернли" в Премьер-Лиге и заслужив похвалу со стороны своего партнера по команде.
"Мы знаем, на что он способен с мячом и что он дает команде. Он игрок мирового уровня. Как вы видели, он забил в предыдущем матче и забил в своем дебюте в Премьер-Лиге. Он великолепный игрок".
"Для меня одно удовольствие играть с ним. Он очень умно распоряжается мячом, и он многое дает команде. Он очень хороший игрок", — цитирует Маунта Goal.
Также свое восхищение Зийешем выразил Лэмпард, который чувствует, что такой классный игрок воодушевил всю команду.
"Со своим умением увидеть и отдать нужный пас, принять мяч, прострелить и сделать голевую передачу он представляет особую ценность для нас. Кроме того, он очень трудолюбив без мяча. Он добавил нам эти качества и заиграл с большой уверенностью в себе. Он придал нам большой импульс", — добавил Лэмпард.
02.11.2020 12:00
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