Маунт и Лэмпард похвалили Зийеша

Полузащитник Мейсон Маунт и наставник Фрэнк Лэмпард из "Челси" похвалили вингера Хакима Зийеша.

Получив травму в предсезонном матче против "Брайтона", своего дебюта за "Челси" Зийешу пришлось ждать до конца октября.



Однако Хаким вознаградил фанатов и клуб за долгое ожидание, поучаствовав в разгроме "Краснодара" в Лиге Чемпионов в минувшую среду. Спустя всего три дня 27-летний марокканец забил еще один гол, огорчив "Бернли" в Премьер-Лиге и заслужив похвалу со стороны своего партнера по команде.



"Мы знаем, на что он способен с мячом и что он дает команде. Он игрок мирового уровня. Как вы видели, он забил в предыдущем матче и забил в своем дебюте в Премьер-Лиге. Он великолепный игрок".



"Для меня одно удовольствие играть с ним. Он очень умно распоряжается мячом, и он многое дает команде. Он очень хороший игрок", — цитирует Маунта Goal.



Также свое восхищение Зийешем выразил Лэмпард, который чувствует, что такой классный игрок воодушевил всю команду.



"Со своим умением увидеть и отдать нужный пас, принять мяч, прострелить и сделать голевую передачу он представляет особую ценность для нас. Кроме того, он очень трудолюбив без мяча. Он добавил нам эти качества и заиграл с большой уверенностью в себе. Он придал нам большой импульс", — добавил Лэмпард.