Анчелотти прокомментировал слухи насчет Иско

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти дал понять, что он был бы заинтересован в воссоединении с полузащитником "Реала" Иско.

Накануне в прессе появились слухи, что Иско жаждет последовать за Хамесом Родригесом, который сменил "Реал" на "Эвертон" в минувшее трансферное окно.



Предполагается, что в январе 28-летний игрок сборной Испании будет доступен для аренды с обязательством по выкупу за 18 миллионов фунтов плюс бонусы.



После воскресного поражения 2:1 от "Ньюкасла" итальянский наставник "ирисок" успокоил эти слухи, но опровергать их не стал.



"Иско — великолепный игрок, и у меня остались замечательные воспоминания насчет него, но сейчас, если честно, я сосредоточен на своей работе здесь. Я сосредоточен на важной неделе, в течение которой нам нужно дать игрокам отдохнуть и подготовить их к матчу против "Юнайтед", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.