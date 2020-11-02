Анчелотти прокомментировал слухи насчет Иско
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти дал понять, что он был бы заинтересован в воссоединении с полузащитником "Реала" Иско.
Накануне в прессе появились слухи, что Иско жаждет последовать за Хамесом Родригесом, который сменил "Реал" на "Эвертон" в минувшее трансферное окно.
Предполагается, что в январе 28-летний игрок сборной Испании будет доступен для аренды с обязательством по выкупу за 18 миллионов фунтов плюс бонусы.
После воскресного поражения 2:1 от "Ньюкасла" итальянский наставник "ирисок" успокоил эти слухи, но опровергать их не стал.
"Иско — великолепный игрок, и у меня остались замечательные воспоминания насчет него, но сейчас, если честно, я сосредоточен на своей работе здесь. Я сосредоточен на важной неделе, в течение которой нам нужно дать игрокам отдохнуть и подготовить их к матчу против "Юнайтед", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
02.11.2020 11:00
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мы начинаем наблюдать как очень качественные игроки начинают перебираться из ла лиги в апл
с такими результатами как сейчас у барсы месси свалит и ла лигу можно списывать со счетов
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в связке с хамесом они могут мощно шороху навести
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Иску дашь играт?
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