Анчелотти прокомментировал слухи насчет Иско

Иско Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти дал понять, что он был бы заинтересован в воссоединении с полузащитником "Реала" Иско.

Накануне в прессе появились слухи, что Иско жаждет последовать за Хамесом Родригесом, который сменил "Реал" на "Эвертон" в минувшее трансферное окно.

Предполагается, что в январе 28-летний игрок сборной Испании будет доступен для аренды с обязательством по выкупу за 18 миллионов фунтов плюс бонусы.

После воскресного поражения 2:1 от "Ньюкасла" итальянский наставник "ирисок" успокоил эти слухи, но опровергать их не стал.

"Иско — великолепный игрок, и у меня остались замечательные воспоминания насчет него, но сейчас, если честно, я сосредоточен на своей работе здесь. Я сосредоточен на важной неделе, в течение которой нам нужно дать игрокам отдохнуть и подготовить их к матчу против "Юнайтед", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Иско, Реал, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 11:00

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  1. superperez101 02.11.2020 11:47 # superperez101
    мы начинаем наблюдать как очень качественные игроки начинают перебираться из ла лиги в апл
    с такими результатами как сейчас у барсы месси свалит и ла лигу можно списывать со счетов

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  2. superperez101 02.11.2020 11:46 # superperez101
    в связке с хамесом они могут мощно шороху навести

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  3. superglor 02.11.2020 11:13 # superglor
    Иску дашь играт?

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