Моуриньо поглумился над "Реалом" после гола Бэйла

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил Гарета Бэйла и заявил, что ему интересна реакция "Реала" на гол валлийского вингера.

Появившись на замену в воскресном противостоянии с "Брайтоном", уже спустя считанные минуты Бэйл принес своей команде победу 2:1, головой замкнув подачу с фланга от Серхио Регилона, также прибывшего в Северный Лондон из Мадрида.



Этот гол стал для Гарета первым за "шпор" с мая 2013, и Моуриньо лишь может порадоваться за своего подопечного, приходящего в себя после тяжелого периода в "Реале".



"Конечно, я очень доволен Бэйлом — он заслужил это. Когда у меня будет пять свободных минут, я открою Safari и посмотрю, что про него говорят веб-сайты "Реала".



"Он знает, что небезразличен нам, а мы — команда и клуб — знаем, что небезразличны ему. Он идеален для нас, он очень хладнокровен, очень умен, и он в хорошем настроении".



"Прежде он был в плохом настроении, потому что тренировочный процесс был сложным, его организм слегка страдал, но мы дали ему все то целиком, в чем он нуждался".



"Мы дали ему спортивную науку, медицину, моих ассистентов, других игроков. Я очень доволен, что он забил этот победный гол", — цитирует Бэйла BBC.