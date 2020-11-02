Хартсон: "Клопп не захочет раскачивать лодку покупкой защитника в январе"

Юрген Клопп Бывший нападающий сборной Уэльса Джон Хартсон уверен, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп "не захочет раскачивать лодку" с помощью покупки дорогостоящего защитника в январе.

Тяжелая травма Виргила Ван Дейка подталкивает "красных" к выходу на трансферный рынок в январе для укрепления позиции центрального защитника.

Однако Хартсон не видит в этом необходимости, указывая на наличие у Клоппа молодых Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса, которые проявили себя с лучшей стороны в матчах против "Вест Хэма" и "Мидтьюлланда", соответственно.

"Когда смотришь на их ситуацию, то видишь, что Юрген Клопп располагает двумя чистыми, пускай и подрастающими, центральными защитниками в лице Уильямса и Филлипса".

"Поэтому он не захочет слишком раскачивать лодку. У тебя есть два подрастающих игрока, у тебя есть Матип и есть Фабиньо, который может сыграть в центре обороны не хуже любого другого".

"Кроме того, ты и не будешь ставить Фабиньо в опорную зону, если решишь сыграть с Тиаго".

"На мой взгляд, у них есть три-четыре готовых варианта страховки для Ван Дейка, чтобы играть в паре с Джо Гомесом".

"Я не думаю, что Клопп крупно потратится. Не уверен, что он заплатит 75 или 80 миллионов фунтов за одного из лучших центральных защитников в мире".

"Он не будет этого делать, потому что верит в имеющихся у него игроков. Мы убедились в этом на примере Филлипса, который вышел и сыграл отлично. Клопп не захочет раскачивать лодку, создавая избыток вариантов на этой позиции", — цитирует Хартсона Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Хартсон

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2020 08:00

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  1. beatles-red 02.11.2020 08:47 # beatles-red
    Какой там. У нас лишь один здоровый толковый защ(и то с травмой), 2 стекла и молодняк. На пару ВвД все равно нужен классовый игрок

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  2. largo-winch 02.11.2020 08:34 # largo-winch
    по сути он прав:

    кроме Гомеза и Матипа, ЛФК имеет Фабиньо, 2х юниоров, Хендо, Робертсон в качестве альтернатив цз.

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  3. ezh28 02.11.2020 08:07 # ezh28
    Покупать все равно надо, эти сопливые ещё

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