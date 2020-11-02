Хартсон: "Клопп не захочет раскачивать лодку покупкой защитника в январе"

Бывший нападающий сборной Уэльса Джон Хартсон уверен, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп "не захочет раскачивать лодку" с помощью покупки дорогостоящего защитника в январе.

Тяжелая травма Виргила Ван Дейка подталкивает "красных" к выходу на трансферный рынок в январе для укрепления позиции центрального защитника.



Однако Хартсон не видит в этом необходимости, указывая на наличие у Клоппа молодых Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса, которые проявили себя с лучшей стороны в матчах против "Вест Хэма" и "Мидтьюлланда", соответственно.



"Когда смотришь на их ситуацию, то видишь, что Юрген Клопп располагает двумя чистыми, пускай и подрастающими, центральными защитниками в лице Уильямса и Филлипса".



"Поэтому он не захочет слишком раскачивать лодку. У тебя есть два подрастающих игрока, у тебя есть Матип и есть Фабиньо, который может сыграть в центре обороны не хуже любого другого".



"Кроме того, ты и не будешь ставить Фабиньо в опорную зону, если решишь сыграть с Тиаго".



"На мой взгляд, у них есть три-четыре готовых варианта страховки для Ван Дейка, чтобы играть в паре с Джо Гомесом".



"Я не думаю, что Клопп крупно потратится. Не уверен, что он заплатит 75 или 80 миллионов фунтов за одного из лучших центральных защитников в мире".



"Он не будет этого делать, потому что верит в имеющихся у него игроков. Мы убедились в этом на примере Филлипса, который вышел и сыграл отлично. Клопп не захочет раскачивать лодку, создавая избыток вариантов на этой позиции", — цитирует Хартсона Daily Mirror.