Артета не говорил игрокам, что "Арсенал" не побежал на "Олд Траффорд" 14 лет

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что утаил в секрете от своих игроков удручающую статистику выступлений "канониров" в гостях у "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Арсенал" одержал не только свою первую с января 2015 выездную победу против представителя "большой шестерки", но и первую с 2006 году победу на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги.



Однако игроки "Арсенала" об этом не знали. Артета специально не стал об этом рассказывать подопечным.



"Я не хотел говорить игрокам, что мы не побеждали здесь 14 лет. Думаю, они не знали. Я утаил это от них".



"Я просто пытался наделить их уверенностью в себе и просто просил показать, кто мы такие, независимо от стадиона, где проходит матч. Думаю, сегодня вечером вы могли это видеть, и я горжусь".



"Мы довольны победой и тем, как отнеслись к этому матчу и как проявили свой характер против такого соперника", — цитирует Артету Daily Mail.