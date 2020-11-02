Рой Кин предсказывает увольнение Сульшера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предсказал увольнение Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "красных дьяволов".

В воскресенье Кин стал свидетелем первого за 14 последних лет домашнего поражения "Юнайтед" от "Арсенала" в Премьер-Лиге. Пропустив на 69-й минуте, "дьяволы" ничем не смогли ответить.



Такое бесхребетное выступление игроков "Юнайтед" приводит Кина в ярость. Рой чувствует, что футболисты подводят своего наставника.



"Теперь я очень, очень обеспокоен "Манчестер Юнайтед". С чего начать? Им не хватало энергии, энтузиазма и по-настоящему не хватало мастерства. Это беспокоит меня. Их игра недостаточно классная, недостаточно складная".



"Для меня эти игроки просто выглядят неубедительно. Я не вижу никаких лидеров. Я вижу недостаток мастерства. Этот клуб далеко отброшен назад".



"Я внимательно наблюдал за Рэшфордом сегодня. Он шокировал меня своим поведением. Пожимаешь плечами, когда не идет игра? Ты должен закатать рукава, когда выступаешь за "Манчестер Юнайтед".



"Иногда говорят: "Нет причин для паники". Но результаты и игра говорят, что нужно паниковать. Я сужу игроков по их действиям и просто не вижу поступков. Я никогда не обращался к тренеру, чтобы он мотивировал меня, это исходило изнутри".



"В конце концов Оле поплатится. Работая с этой группой игроков, Оле потеряет свою работу. Это так же ясно, как и то, что ночь сменяет день".



"Всем нам нравится Оле, он достойный парень, но у него не должно быть иллюзий: чем дольше это продолжается, тем сильнее будет становиться давление".



"Я бы никогда и не подумал, что они будут конкурировать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", забудьте это. В своем нынешнем состоянии они не в гонке, они просто дрейфуют".



"Мы рассматривали этот сезон как определяющий для Оле — либо их прорвет, либо они провалятся. И в данный момент это выглядит скверно для него", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.