"Тоттенхэм" победил "Брайтон" благодаря первому с 2013 года голу Бэйла за клуб

Первый за семь с половиной последних лет гол Гарета Бэйла за "Тоттенхэм" обеспечил лондонской команде победу 2:1 над "Брайтоном" и второе место в Премьер-Лиге.

После фиаско в Бельгии Деле Алли даже не попал в запас "шпор". В старт вернулись отдохнувшие игроки основы, включая Сон Хен Мина и Харри Кейна.



У "чаек" сменился голкипер — вместо переместившегося в запас Мэта Райана выше Роберт Санчес.



"Тоттенхэм" начал матч с натиска, и уже на 11-й минуте "Брайтон" дрогнул. Сражаясь с Кейном на втором этаже на границе штрафной площади, Адам Лаллана ладонью ударил соперника по лицу. При помощи VAR был назначен пенальти, который сам Харри и реализовал — 1:0.



Пропустив, гости смогли отодвинуть игру от своих ворот и однажды даже сами претендовали на пенальти, однако система VAR не обнаружила, что Мэтт Дохерти фолил на Леандро Троссарде.



"Чайки" вроде бы неплохо разыгрывали мяч, но их атаки не превращались в моменты, поэтому "шпоры" чувствовали себя комфортно.



В начале второго тайма гостям удалось перехватить мяч на чужой половине поля и организовать контратаку. Паскаль Гросс с подступов к штрафной сделал пас направо подключившемуся Тарику Лэмпти, а тот направил мяч в ворота — 1:1. После просмотра видеоповторов рефери Грэм Скотт решил, что гол был забит по правилам.



На 68-й минуте хозяева создали свой первый реальный момент после перерыва, но дальний удар Эрика Ламелы пришелся в штангу.



Спустя три минуты мяч еще раз попал в каркас ворот "Брайтона". Это Кейн пытался подправить снаряд в цель с близкого расстояния после розыгрыша углового, но вмешалась штанга.



А на 73-й минуте свое громкое слово сказал Гарет Бэйл. Едва вышедший на замену валлиец без какого-либо сопротивления замкнул головой подачу Серхио Регилона с левого фланга — 2:1.



В остатке матча "чайки" много владели мячом, но пробиться через насыщенную оборону отошедшего назад соперника уже не смогли.



"Тоттенхэм" вырвал победу, но едва ли можно сказать, что "шпоры" переиграли своего соперника. "Брайтон" в очередной раз был неплох по игре, однако к неплохому футболу "чаек", увы, не прикладываются очки.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче