Кин завидует, что у "Арсенала" есть Партей

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что завидует наличию у "Арсенала" полузащитника Томаса Партея, даже сравнив того с легендарным Патриком Виейра.

В воскресенье Партей сыграл важную роль в первой победе "Арсенала" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги за последние 14 лет.



Партей господствовал в центре поля, обезоружив Бруну Фернандеша и выключив из игры Поля Погба. Кину же остается только сокрушаться, чтобы в минувшее окно "Юнайтед" купил не Томаса, а Донни Ван де Бека.



"Он сыграл выдающимся образом. Естественно, ему не привыкать участвовать в больших матчах. Ты можешь судить о игроке, когда видишь его живьем, и чем больше я на него смотрю, тем сильнее мне хочется, чтобы он играл в полузащите "Юнайтед". Он крупный, сильный и агрессивный игрок, и вдобавок он может отдать пас вперед. Он не боится мяча".



"Мне довелось сражаться с Виейра, и у этого парня есть шансы достичь того, на что был способен Патрик", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.