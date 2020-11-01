Сульшер разочарован игрой "Юнайтед" против "Арсенала"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил разочарование игрой своей команды против "Арсенала".

В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое третье подряд домашнее поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, уступив "Арсеналу" со счетом 0:1.



Сульшер чувствует, что подготовил своих игроков, но те не смогли настроиться должным образом на этот большой матч.



"Ну, в первом тайме не было ни отборов, ни борьбы. Ты должен сам создать атмосферу большого матча. Мы привыкли, что в таких матчах против "Арсенала" всегда летят искры. У нас не было темпа, мы не были подвижны. Я остался расстроен нашей игрой в первом тайме".



"Во втором тайме мы были лучше. К сожалению, они получили пенальти, а мы просто не смогли на это отреагировать".



"Мы хорошо подготовились, мы подготовили игроков к большому матчу. Матчи против "Арсенала" всегда важны, а предыдущая статистика зачастую не имеет значения".



"Каждый хотел провести хороший матч, но у нас просто не пошла игра. Именно для этого мы держим большой состав, хороший состав, но сегодня мы не смогли показать игру, которую видели прежде. Таков футбол. Плюс мы играли против очень хороших игроков".



"Дома мы играем или на выезде, теперь это не имеет особого значения. На всех стадионах нет зрителей, которые бы помогли нам сегодня".



"Порой результат зависит и от уровня твоего соперника. Мы играли против хороших команд здесь, и разница между победой и поражением может быть незначительной. Сегодня этой разницей стал натянутый пенальти", — сообщил Сульшер Sky Sports.