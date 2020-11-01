Погба: "Сфолил, потому что слегка выдохся"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил, почему стал виновником назначения пенальти в ворота "красных дьяволов" в матче против "Арсенала".

Судьбу воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" предрешил единственный гол капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга с пенальти на 69-й минуте.



Этот 11-метровый был назначен за фол Погба на Экторе Беллерине, и Поль объясняет, что к тому моменту он устал, вдобавок тренер Оле Гуннар Сульшер вновь не дал ему сыграть плеймейкера, а заставил выполнять оборонительную работу, в которой француз, по собственному признанию, не слишком силен.



"Мы знаем, что сыграли плохо. Что касается лично меня, то мне нельзя было фолить таким образом. Я думал, что доберусь до мяча, но не добрался. Сегодня это стоило нам гола с пенальти".



"Как я сказал, дело в деталях. Мы должны играть лучше — команда и я сам. Все начинается с тебя".



"Я почувствовал, что коснулся соперника, хотя я знал, что нахожусь в штрафной. Мне нельзя было устраивать такой "привоз".



"Возможно, я слегка выдохся, и поэтому совершил такую глупую ошибку. Это станет для меня уроком. Обороняться в своей штрафной — это не самая сильная моя черта, и я могу поработать над этим".



"Также нам нужно лучше разыгрывать мяч, создавая моменты".



"Мы не ожидали, что они сыграют против нас персонально. Нам нужно было адаптироваться и найти решение, но мы не смогли. Поэтому мы не создавали угрозу, владея мячом".



"Как я сказал, наша командная игра должна быть гораздо лучше", — сообщил Погба BBC.