Пикфорд вернется в ворота "Эвертона" на матч против "Юнайтед"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что голкипер Джордан Пикфорд, не сыгравший против "Ньюкасла", вернется в ворота команды на матч против "Манчестер Юнайтед".
После двух пропущенных от "Саутгемптона" мячей в прошлый уикенд терпение Анчелотти к своему первому номеру окончательно лопнуло, и воскресный матч на "Сент-Джеймс Парк" Пикфорд провел на скамейке запасных.
Этим Карло решил устроить встряску Джордану и заодно дать шанс новичку Робину Ольсену дебютировать за "ирисок", однако в следующую субботу, когда на "Гудисон Парк" пожалует "Юнайтед", все вернется на круги своя.
"Ольсен сыграл хорошо, как и обычно. Он хороший голкипер, голкипер с опытом. Он хорошо контролировал игру".
"Джордан отнесся с пониманием к тому, что не сыграет сегодня, потому что я очень четко объяснил ему свое желание дать шанс сыграть Робину".
"Он (Пикфорд) вернется на матч против "Манчестер Юнайтед", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
01.11.2020 22:00
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есть чуйка-что его тогда и сломает!
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Значит проебут.
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