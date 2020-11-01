Пикфорд вернется в ворота "Эвертона" на матч против "Юнайтед"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что голкипер Джордан Пикфорд, не сыгравший против "Ньюкасла", вернется в ворота команды на матч против "Манчестер Юнайтед".

После двух пропущенных от "Саутгемптона" мячей в прошлый уикенд терпение Анчелотти к своему первому номеру окончательно лопнуло, и воскресный матч на "Сент-Джеймс Парк" Пикфорд провел на скамейке запасных.



Этим Карло решил устроить встряску Джордану и заодно дать шанс новичку Робину Ольсену дебютировать за "ирисок", однако в следующую субботу, когда на "Гудисон Парк" пожалует "Юнайтед", все вернется на круги своя.



"Ольсен сыграл хорошо, как и обычно. Он хороший голкипер, голкипер с опытом. Он хорошо контролировал игру".



"Джордан отнесся с пониманием к тому, что не сыграет сегодня, потому что я очень четко объяснил ему свое желание дать шанс сыграть Робину".



"Он (Пикфорд) вернется на матч против "Манчестер Юнайтед", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.

