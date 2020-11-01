"Арсенал" впервые с 2006 года победил на "Олд Траффорд"
"Арсенал" одержал свою первую победу на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги с 2006 года, одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.
По сравнению с безголевым матчем против "Челси" у "красных дьяволов" произошло два изменения в старте. Это Поль Погба и Фред появились вместо Хуана Маты и Даниэля Джеймса.
Относительно поражения 0:1 от "Лестера" из стартового состава "канониров" пропали Давид Луис, Гранит Джака и Дани Себальос. Вместо них вышли Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Виллиан.
"Арсенал" чуть лучше начал матч, но затем игра выравнялась и протекала без опасных моментов и даже почти без ударов.
В концовке тайма "канониры" вновь активизировались. На 37-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг катил мяч под удар Александру Лакасетту внутри штрафной, однако Виктор Линделеф бросился в подкат и не дал сопернику пробить.
Также были удар Виллиана с линии штрафной в перекладину и попытка Букайо Сака пробить головой — над перекладиной.
В начале второго тайма "Юнайтед" выглядел активнее, но "Арсенал" остудил этот порыв с помощью своей контратаки, в завершении которой Обамеянг пробил рядом со штангой.
Игра вернулась в состояние равновесия, а на 68-й минуте свою команду подвел Погба, наступив на ногу Эктора Беллерина в штрафной. Майк Дин незамедлительно указан на 11-метровую отметку, а Обамеянг четко исполнил пенальти — 0:1.
В концовке матча гости закрылись и принялись оборонять свое преимущество. "Дьяволы" кое-как давили, но воротам Бернда Лено почти не угрожали — лишь на 85-й минуте после прострела вышедшего на замену Донни Ван де Бека и двойного рикошета мяч попал в штангу.
Игра получилась достаточно закрытой, с минимумом моментов, и все предрешил пенальти. "Юнайтед" был плох до 11-метрового и после, и второе расстраивает фанатов "дьяволов" особенно. Для "канониров" эта победа стала первой выездной против команд "большой шестерки" с января 2015.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
01.11.2020 21:30
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Последние комментарии:
15-ая команда апл > 1 каманда лиги 1. Повезло немчуре и парижанам, что какой нибудь Кристал Пэлас или ВХЮ не играют в лч.
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ебать топори
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прошу отметить, что технически арсенал выиграл с мустафи на поле
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Судья совсем ипанулся, на Олд Траффорд поставил пенальти в ворота этой помойки, я вахуе. А говорят, чудес не бывает
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Му говнецо.
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смотрим на маура
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Как безпиське не надоело быть вечным унитазом? Парнишка тут каждый день усердно изливается желчью, а великий Ливерпуль в итоге каждую неделю ссыт ему в ебло, и хохлушке все мало. Ну что за топарик.
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скамопид0ры не просто под шконкой, они еще плотно на бутылке сидят)
(ответить)
Игра у Мю даже унылее ливерпульской. Позор синим, что не обыграли их неделю назад.
(ответить)
Дайте Срульшеру поработать. Человек команду собирает. Нельзя его увольнять ни в коем случае.
(ответить)
Горите от мощи Тоттенхэма?!
+3 очка и вуаля 2 место в таблице!
СОСАТЬ + ЛЕЖАТЬ!
(ответить)
Ебанные пидорасы. И я сейчас не о Арсенале.
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Ща петухи чайкам проебут, и гг совсем с ума сойдут.
(ответить)
учесть манков это сосать ухехехеххеехе
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шутки шутками но сульшера могут действительно уволить после игры с эвертоном
этого нельзя допустить
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Отныне я болею за великий Ливерпуль. Я 15 лет болел за легендарный Манчлестер Юнайтед, но датский пидорас - Сосульшер полностью угробил величие красных дьяволов, какое вернул клубу Великий Жозе Моуринью. Красных даже беззубый Манчлестер Сити топчет, который никогда не выигрывал ЛЧ и поднялся только за счёт арабского мешка и рта испанского бомжа. В команде нет по настоящему харизматичных людей какими были лучший кэп в истории АПЛ - Ерик Кантона, английский король - Рио Фердинанд, непробиваемая стена - Ван дер Сар и настоящий воин и ебырь Арсеанала - Гари Невил. Ливерпуль же имеют самых лучших игроков мира: арабский самородок - Салах, легенда африканского футбола - Мане, казахстанский парнишка - Фирмино и уже легенда клуба - старина Милнер. Про будущего обладателя золотого мяча - Ван Дейка можно не говорить, о нём весь мир знает. К тому же, в команде лучший тренер во всей футбольной истории - Юрген Клопп, который из любого середняка с минимальными финансовыми вложениями делает машину для уничтожения. В то же время, распиаренный Пепка тратит по ярду только на оборону и забегает поработать в судейские. Скаузеры являются самым титулованным клубом Европы и имеет самых преданных фанов, и самый лучший в мире стадион с историей. Любой выезд на Энфилд для команд заканчивается сильной поркой после которой, многие клубы становятся униженными на весь мир (Бабселона тому пример). Призываю всех, кто ещё не определился с любимой командой, начать болеть за королей Европы - за великий Ливерпуль. ЮНВА!
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Пенсы приехали на ОТ в надежде спасти очко. И благодаря умелому угольку на воротах, сумели.
Арсенал приехал на ОТ играть в футбол и был вознагражден за это 3 очками победителя.
Коротко о разности амбиций команд.
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Бля, ну вот как они Лейпциг обыграли?
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Солскъаэр: сезон ещё не начался
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а в следующем туре манкам играть с эвертоном, дважды подряд всосавшим, хорошо отдохнувшим, с хамесом, динем и возможно ришарлиссаном
при этом скам будет после лиги чемпионов
удачи!
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