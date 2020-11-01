"Арсенал" впервые с 2006 года победил на "Олд Траффорд"

"Арсенал" одержал свою первую победу на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги с 2006 года, одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" у "красных дьяволов" произошло два изменения в старте. Это Поль Погба и Фред появились вместо Хуана Маты и Даниэля Джеймса.



Относительно поражения 0:1 от "Лестера" из стартового состава "канониров" пропали Давид Луис, Гранит Джака и Дани Себальос. Вместо них вышли Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Виллиан.



"Арсенал" чуть лучше начал матч, но затем игра выравнялась и протекала без опасных моментов и даже почти без ударов.



В концовке тайма "канониры" вновь активизировались. На 37-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг катил мяч под удар Александру Лакасетту внутри штрафной, однако Виктор Линделеф бросился в подкат и не дал сопернику пробить.



Также были удар Виллиана с линии штрафной в перекладину и попытка Букайо Сака пробить головой — над перекладиной.



В начале второго тайма "Юнайтед" выглядел активнее, но "Арсенал" остудил этот порыв с помощью своей контратаки, в завершении которой Обамеянг пробил рядом со штангой.



Игра вернулась в состояние равновесия, а на 68-й минуте свою команду подвел Погба, наступив на ногу Эктора Беллерина в штрафной. Майк Дин незамедлительно указан на 11-метровую отметку, а Обамеянг четко исполнил пенальти — 0:1.



В концовке матча гости закрылись и принялись оборонять свое преимущество. "Дьяволы" кое-как давили, но воротам Бернда Лено почти не угрожали — лишь на 85-й минуте после прострела вышедшего на замену Донни Ван де Бека и двойного рикошета мяч попал в штангу.



Игра получилась достаточно закрытой, с минимумом моментов, и все предрешил пенальти. "Юнайтед" был плох до 11-метрового и после, и второе расстраивает фанатов "дьяволов" особенно. Для "канониров" эта победа стала первой выездной против команд "большой шестерки" с января 2015.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче