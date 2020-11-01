"Арсенал" впервые с 2006 года победил на "Олд Траффорд"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" одержал свою первую победу на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги с 2006 года, одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" у "красных дьяволов" произошло два изменения в старте. Это Поль Погба и Фред появились вместо Хуана Маты и Даниэля Джеймса.

Относительно поражения 0:1 от "Лестера" из стартового состава "канониров" пропали Давид Луис, Гранит Джака и Дани Себальос. Вместо них вышли Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Виллиан.

"Арсенал" чуть лучше начал матч, но затем игра выравнялась и протекала без опасных моментов и даже почти без ударов.

В концовке тайма "канониры" вновь активизировались. На 37-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг катил мяч под удар Александру Лакасетту внутри штрафной, однако Виктор Линделеф бросился в подкат и не дал сопернику пробить.

Также были удар Виллиана с линии штрафной в перекладину и попытка Букайо Сака пробить головой — над перекладиной.

В начале второго тайма "Юнайтед" выглядел активнее, но "Арсенал" остудил этот порыв с помощью своей контратаки, в завершении которой Обамеянг пробил рядом со штангой.

Игра вернулась в состояние равновесия, а на 68-й минуте свою команду подвел Погба, наступив на ногу Эктора Беллерина в штрафной. Майк Дин незамедлительно указан на 11-метровую отметку, а Обамеянг четко исполнил пенальти — 0:1.

В концовке матча гости закрылись и принялись оборонять свое преимущество. "Дьяволы" кое-как давили, но воротам Бернда Лено почти не угрожали — лишь на 85-й минуте после прострела вышедшего на замену Донни Ван де Бека и двойного рикошета мяч попал в штангу.

Игра получилась достаточно закрытой, с минимумом моментов, и все предрешил пенальти. "Юнайтед" был плох до 11-метрового и после, и второе расстраивает фанатов "дьяволов" особенно. Для "канониров" эта победа стала первой выездной против команд "большой шестерки" с января 2015.

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2020 21:30

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 01.11.2020 22:40 # m-ballack
    15-ая команда апл > 1 каманда лиги 1. Повезло немчуре и парижанам, что какой нибудь Кристал Пэлас или ВХЮ не играют в лч.

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  2. hammersmith 01.11.2020 22:39 # hammersmith
    ебать топори

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  3. grummer 01.11.2020 22:31 # grummer
    прошу отметить, что технически арсенал выиграл с мустафи на поле

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  4. ketamin 01.11.2020 22:30 # ketamin
    Судья совсем ипанулся, на Олд Траффорд поставил пенальти в ворота этой помойки, я вахуе. А говорят, чудес не бывает

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  5. re--animator 01.11.2020 22:24 # re--animator
    Му говнецо.

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  6. superperez101 01.11.2020 22:20 # superperez101
    смотрим на маура

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  7. alcoholnarco 01.11.2020 22:17 # alcoholnarco
    Как безпиське не надоело быть вечным унитазом? Парнишка тут каждый день усердно изливается желчью, а великий Ливерпуль в итоге каждую неделю ссыт ему в ебло, и хохлушке все мало. Ну что за топарик.

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  8. bezviz 01.11.2020 22:16 # bezviz
    скамопид0ры не просто под шконкой, они еще плотно на бутылке сидят)

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  9. idel 01.11.2020 22:10 # idel
    Игра у Мю даже унылее ливерпульской. Позор синим, что не обыграли их неделю назад.

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  10. alcoholnarco 01.11.2020 22:03 # alcoholnarco
    Дайте Срульшеру поработать. Человек команду собирает. Нельзя его увольнять ни в коем случае.

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  11. anabanana94 01.11.2020 22:03 # anabanana94
    Горите от мощи Тоттенхэма?!

    +3 очка и вуаля 2 место в таблице!

    СОСАТЬ + ЛЕЖАТЬ!

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  12. muaxaxaxa 01.11.2020 22:01 # muaxaxaxa
    Ебанные пидорасы. И я сейчас не о Арсенале.

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  13. lahmatyj 01.11.2020 22:01 # lahmatyj
    Ща петухи чайкам проебут, и гг совсем с ума сойдут.

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  14. roberto-89 01.11.2020 21:57 # roberto-89
    учесть манков это сосать ухехехеххеехе

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  15. superperez101 01.11.2020 21:54 # superperez101
    шутки шутками но сульшера могут действительно уволить после игры с эвертоном
    этого нельзя допустить

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  16. largo-winch 01.11.2020 21:53 # largo-winch
    Отныне я болею за великий Ливерпуль. Я 15 лет болел за легендарный Манчлестер Юнайтед, но датский пидорас - Сосульшер полностью угробил величие красных дьяволов, какое вернул клубу Великий Жозе Моуринью. Красных даже беззубый Манчлестер Сити топчет, который никогда не выигрывал ЛЧ и поднялся только за счёт арабского мешка и рта испанского бомжа. В команде нет по настоящему харизматичных людей какими были лучший кэп в истории АПЛ - Ерик Кантона, английский король - Рио Фердинанд, непробиваемая стена - Ван дер Сар и настоящий воин и ебырь Арсеанала - Гари Невил. Ливерпуль же имеют самых лучших игроков мира: арабский самородок - Салах, легенда африканского футбола - Мане, казахстанский парнишка - Фирмино и уже легенда клуба - старина Милнер. Про будущего обладателя золотого мяча - Ван Дейка можно не говорить, о нём весь мир знает. К тому же, в команде лучший тренер во всей футбольной истории - Юрген Клопп, который из любого середняка с минимальными финансовыми вложениями делает машину для уничтожения. В то же время, распиаренный Пепка тратит по ярду только на оборону и забегает поработать в судейские. Скаузеры являются самым титулованным клубом Европы и имеет самых преданных фанов, и самый лучший в мире стадион с историей. Любой выезд на Энфилд для команд заканчивается сильной поркой после которой, многие клубы становятся униженными на весь мир (Бабселона тому пример). Призываю всех, кто ещё не определился с любимой командой, начать болеть за королей Европы - за великий Ливерпуль. ЮНВА!

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  17. ry-l 01.11.2020 21:53 # ry-l
    Пенсы приехали на ОТ в надежде спасти очко. И благодаря умелому угольку на воротах, сумели.

    Арсенал приехал на ОТ играть в футбол и был вознагражден за это 3 очками победителя.

    Коротко о разности амбиций команд.

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  18. fanstevengerrard 01.11.2020 21:51 # fanstevengerrard
    Бля, ну вот как они Лейпциг обыграли?

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  19. shadow-- 01.11.2020 21:50 # shadow--
    Солскъаэр: сезон ещё не начался

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  20. superperez101 01.11.2020 21:48 # superperez101
    а в следующем туре манкам играть с эвертоном, дважды подряд всосавшим, хорошо отдохнувшим, с хамесом, динем и возможно ришарлиссаном
    при этом скам будет после лиги чемпионов
    удачи!

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