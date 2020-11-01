"Челси" собирается купить Ахмедходжича

"Челси" собирается потратить 7 миллионов фунтов на приобретение центрального защитника "Мальме" Анела Ахмедходжича.

21-летний Ахмедходжич является воспитанником "Мальме", откуда он отправился в "Ноттингем Форест" в 2016 году.



Анел не смог заиграть в Англии, отметившись лишь одним появлением на замену за "лесников", и в январе 2019 вернулся в родной клуб.



С тех пор карьера молодого защитника резко ускорилась. Ранее в этом году Ахмедходжич даже дебютировал за сборную Швеции, но затем с одобрения ФИФА решил представлять Боснию.



Свой игрой, утверждает Expressen, Ахмедходжич заинтересовал "Челси", который с помощью Анела планирует пополнить свою многочисленную армию скитающихся по арендам игроков.