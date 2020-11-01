Алан Смит: "Пепе — проблема для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Алан Смит считает, что вингер Николя Пепе превратился в проблему для "канониров".

Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако Николя никак не начнет отрабатывать эти инвестиции.



Пепе до сих пор не удалось стать основным игроком для "канониров", забив только девять голов в 51 матче. Николя не нашлось места в стартовом составе команды Микеля Артеты на воскресный поединок против "Манчестер Юнайтед", и Смит в первую очередь винит в этой ситуации самого игрока, которому никак не хватает стабильности.



"Ну, Николя Пепе — это проблема, потому что он стоил так много денег. Ты оказываешься под давлением просто из-за того, что не выпускаешь его в старте. И вдобавок он сам расстраивает".



"Я надеялся, что в его втором сезоне у него пойдет игра. Ясно, что "Арсенал" переплатил за него. Теперь они пригласили Виллиана, который играет справа. Он совсем другой игрок, но более надежный".



"Проблесками Пепе показывает, каким ярким игроком он может быть и что он может переворачивать ход матча".



"Однако ему нужно добавить в стабильности, и я просто надеюсь, что это произойдет в футболке "Арсенала", — сообщил Смит talkSPORT.