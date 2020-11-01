"Эвертон" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги
"Эвертон" не смог восстановить лидерство в Премьер-Лиге, проиграв "Ньюкаслу" со счетом 2:1.
Робин Ольсен, заменивший Джордана Пикфорда в воротах "ирисок", лишь однажды был вынужден по-настоящему вступить в игру в первом тайме, не позволив Аллану Сен-Максимену реализовать выход один на один.
В целом до перерыва игра была более-менее равной и довольно безынтересной. Разве что гости чуть увереннее держали мяч.
Второй тайм начался с того, что полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш сфолил в своей штрафной на Каллуме Уилсоне, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.
Спустя считанные минуты Шон Лонгстафф имел прекрасную возможность удвоить преимущество "сорок", однако Ольсен отразил удар молодого англичанина со считанных метров.
"Ириски", конечно, пошли большими силами вперед, однако, так и не создав реальных моментов, на 84-й минуте пропустили второй гол. Появившийся на замену Райан Фрэйзер промчался по левому флангу, вошел в штрафную, а затем при помощи рикошета сделал передачу к дальней штанге, где Уилсон опустил мяч в ворота — 2:0.
"Эвертон" разозлился и концовку матча провел очень активно. В компенсированное время Доминик Калверт-Левин отыграл один гол, на ближней штанге подправив мяч после прострела Алекса Ивоби — 2:1.
Наиграть на еще один гол гости не смогли и не успели, хотя "Ньюкасл" изрядно прижался к своим воротам.
Таким образом, "Эвертон" потерпел второе поражение подряд, в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. Результат выглядит справедливым, несмотря на мощную концовку в исполнении "ирисок".
"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче
01.11.2020 19:00
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Последние комментарии:
01.11.2020 19:06 #
bangladesh
лол ну что за орэо
лфк при всех своих проблемах на чистом первом месте
Источник: http://fapl.ru/posts/81925/?c=1
во истину великий и лучший в мире в натуре еж же ))))) всякие терпилойды потратив 300 - 400 лямов сосут хуй каждый тур, особенно сутулая потаскушка, аки личная сучка и сосалка великого Клоппа уааххахахаххахахаха про шлюх с трахфорда вообще молчу, они уже молча и не скуля сосут толстый перец ЛФК уахаххахахаххахахахахха
(ответить)
Кто-нибудь застрелите Виллиана, игра толком не началась, уже бесит
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17.10.2020 19:10 #
superperez101
карма настигает хуесосов
и это прекрасно
Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231522
(ответить)
13 vs 15?
stoit smotret'?
(ответить)
Состав збс, но мактимоти слабое звено
(ответить)
Ну посмотрим, начался ли сезон для Сульшера?!
(ответить)
сегодня варил щи с квашеной капусты с морским окунем
это было апупенно
просто шик
(ответить)
Код игры амонг ас
ZNJFCF
(ответить)
ну что тм3?
или тм2,5
(ответить)
Заебись ой как ахуенно.Вот и должки судьба возвращает вонючему ивертону за Ван Дайка и Алькантару!!
(ответить)
Лгбтпуль мчится к защите своего страпона, даже без транса сломавшегося
(ответить)
Почему Марсияла нету заявке?Сульшер чё сливает игру?
(ответить)
Евертон и АВ, середняки, как середнякам и подобает , будут сливы чередовать с победами, но выше 7 не поднимутся
МЮ АРС- вынос ггшек, Бильбо мастак настроя на большие матчи, и прошлый сезон, вкупе с примерами нынешнего тому доказательство
(ответить)
вот это настоящий уровень костоломов
(ответить)
Как там пизда леры?
Все такая же широкая, как гомопузо валеры?!
Иль ушла в глубину,
Как шлюш, бесконечно сосущий по дну?!
А может, она стала квадратной?
Как у дядяеба, без ремонта хаты.
Но как бы не было, она ведь одна!
Горелая, убогая, Леры пиздa!
(ответить)
лол ну что за орэо
лфк при всех своих проблемах на чистом первом месте
(ответить)
Ну что ждём зрелищ футбола и конечно с окончательным равным счётом :)))
(ответить)
Новость про Эвертон, уже выше МЮ и ггешек.
(ответить)
Через 3-4 тура таблица обретет здравый смысл.
И будет ясно, кто реальный претендент на титул.
(ответить)
Мерсон: «Силва - «Роллс-Ройс» в мире защитников»
Пись на вандилдо
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