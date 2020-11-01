"Эвертон" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги

Каллум Уилсон "Эвертон" не смог восстановить лидерство в Премьер-Лиге, проиграв "Ньюкаслу" со счетом 2:1.

Робин Ольсен, заменивший Джордана Пикфорда в воротах "ирисок", лишь однажды был вынужден по-настоящему вступить в игру в первом тайме, не позволив Аллану Сен-Максимену реализовать выход один на один.

В целом до перерыва игра была более-менее равной и довольно безынтересной. Разве что гости чуть увереннее держали мяч.

Второй тайм начался с того, что полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш сфолил в своей штрафной на Каллуме Уилсоне, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.

Спустя считанные минуты Шон Лонгстафф имел прекрасную возможность удвоить преимущество "сорок", однако Ольсен отразил удар молодого англичанина со считанных метров.

"Ириски", конечно, пошли большими силами вперед, однако, так и не создав реальных моментов, на 84-й минуте пропустили второй гол. Появившийся на замену Райан Фрэйзер промчался по левому флангу, вошел в штрафную, а затем при помощи рикошета сделал передачу к дальней штанге, где Уилсон опустил мяч в ворота — 2:0.

"Эвертон" разозлился и концовку матча провел очень активно. В компенсированное время Доминик Калверт-Левин отыграл один гол, на ближней штанге подправив мяч после прострела Алекса Ивоби — 2:1.

Наиграть на еще один гол гости не смогли и не успели, хотя "Ньюкасл" изрядно прижался к своим воротам.

Таким образом, "Эвертон" потерпел второе поражение подряд, в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. Результат выглядит справедливым, несмотря на мощную концовку в исполнении "ирисок".

"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 01.11.2020 19:41 # roberto-89
    01.11.2020 19:06 #
    bangladesh

    лол ну что за орэо
    лфк при всех своих проблемах на чистом первом месте

    Источник: http://fapl.ru/posts/81925/?c=1
    во истину великий и лучший в мире в натуре еж же ))))) всякие терпилойды потратив 300 - 400 лямов сосут хуй каждый тур, особенно сутулая потаскушка, аки личная сучка и сосалка великого Клоппа уааххахахаххахахаха про шлюх с трахфорда вообще молчу, они уже молча и не скуля сосут толстый перец ЛФК уахаххахахаххахахахахха

    (ответить)

  2. lites 01.11.2020 19:40 # lites
    Кто-нибудь застрелите Виллиана, игра толком не началась, уже бесит

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  3. van-dijk 01.11.2020 19:40 # van-dijk
    17.10.2020 19:10 #
    superperez101

    карма настигает хуесосов
    и это прекрасно

    Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231522

    (ответить)

  4. electric 01.11.2020 19:31 # electric
    13 vs 15?
    stoit smotret'?

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  5. quavo 01.11.2020 19:30 # quavo
    Состав збс, но мактимоти слабое звено

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  6. lfc-krr 01.11.2020 19:27 # lfc-krr
    Ну посмотрим, начался ли сезон для Сульшера?!

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  7. superperez101 01.11.2020 19:19 # superperez101
    сегодня варил щи с квашеной капусты с морским окунем
    это было апупенно
    просто шик

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  8. geniusss 01.11.2020 19:17 # geniusss
    Код игры амонг ас
    ZNJFCF

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  9. superperez101 01.11.2020 19:16 # superperez101
    ну что тм3?
    или тм2,5

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  10. frisby 01.11.2020 19:15 # frisby
    Заебись ой как ахуенно.Вот и должки судьба возвращает вонючему ивертону за Ван Дайка и Алькантару!!

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  11. selta 01.11.2020 19:13 # selta
    Лгбтпуль мчится к защите своего страпона, даже без транса сломавшегося

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  12. rtrt 01.11.2020 19:12 # rtrt
    Почему Марсияла нету заявке?Сульшер чё сливает игру?

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  13. selta 01.11.2020 19:12 # selta
    Евертон и АВ, середняки, как середнякам и подобает , будут сливы чередовать с победами, но выше 7 не поднимутся
    МЮ АРС- вынос ггшек, Бильбо мастак настроя на большие матчи, и прошлый сезон, вкупе с примерами нынешнего тому доказательство

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  14. purman30 01.11.2020 19:07 # purman30
    вот это настоящий уровень костоломов

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  15. selta 01.11.2020 19:06 # selta
    Как там пизда леры?
    Все такая же широкая, как гомопузо валеры?!
    Иль ушла в глубину,
    Как шлюш, бесконечно сосущий по дну?!
    А может, она стала квадратной?
    Как у дядяеба, без ремонта хаты.
    Но как бы не было, она ведь одна!
    Горелая, убогая, Леры пиздa!

    (ответить)

  16. bangladesh 01.11.2020 19:06 # bangladesh
    лол ну что за орэо
    лфк при всех своих проблемах на чистом первом месте

    (ответить)

  17. chelsiukpro 01.11.2020 19:05 # chelsiukpro
    Ну что ждём зрелищ футбола и конечно с окончательным равным счётом :)))

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  18. lovrentiy 01.11.2020 19:04 # lovrentiy
    Новость про Эвертон, уже выше МЮ и ггешек.

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  19. thegodfather 01.11.2020 19:04 # thegodfather
    Через 3-4 тура таблица обретет здравый смысл.
    И будет ясно, кто реальный претендент на титул.

    (ответить)

  20. thegodfather 01.11.2020 19:01 # thegodfather
    Мерсон: «Силва - «Роллс-Ройс» в мире защитников»
    Пись на вандилдо

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