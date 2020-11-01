"Эвертон" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги

"Эвертон" не смог восстановить лидерство в Премьер-Лиге, проиграв "Ньюкаслу" со счетом 2:1.

Робин Ольсен, заменивший Джордана Пикфорда в воротах "ирисок", лишь однажды был вынужден по-настоящему вступить в игру в первом тайме, не позволив Аллану Сен-Максимену реализовать выход один на один.



В целом до перерыва игра была более-менее равной и довольно безынтересной. Разве что гости чуть увереннее держали мяч.



Второй тайм начался с того, что полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш сфолил в своей штрафной на Каллуме Уилсоне, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 1:0.



Спустя считанные минуты Шон Лонгстафф имел прекрасную возможность удвоить преимущество "сорок", однако Ольсен отразил удар молодого англичанина со считанных метров.



"Ириски", конечно, пошли большими силами вперед, однако, так и не создав реальных моментов, на 84-й минуте пропустили второй гол. Появившийся на замену Райан Фрэйзер промчался по левому флангу, вошел в штрафную, а затем при помощи рикошета сделал передачу к дальней штанге, где Уилсон опустил мяч в ворота — 2:0.



"Эвертон" разозлился и концовку матча провел очень активно. В компенсированное время Доминик Калверт-Левин отыграл один гол, на ближней штанге подправив мяч после прострела Алекса Ивоби — 2:1.



Наиграть на еще один гол гости не смогли и не успели, хотя "Ньюкасл" изрядно прижался к своим воротам.



Таким образом, "Эвертон" потерпел второе поражение подряд, в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. Результат выглядит справедливым, несмотря на мощную концовку в исполнении "ирисок".



"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче