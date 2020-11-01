Венгер жалеет, что не вернул Анелька в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что в свое время не вернул в лондонский клуб нападающего Николя Анелька.

За 22 года работы в "Арсенале" Венгер был вынужден отпустить немало звездных игроков, которых амбиции гнали вперед. Некоторые из них затем пытались вернуться обратно, включая Сеска Фабрегаса и Робина Ван Перси.



Также у Венгера была возможность вернуть Анелька, который выступал за "канониров" с 1996 по 1999 год, затем ушел в "Реал", а в 2008, покидая "Болтон", был готов воссоединиться с Арсеном, но тот решил не нарушать свое правило — о чем пожалел.



"Возможно, это было неправильное решение! Он хотел вернуться. Возможно, это была ошибка".



"Просто я хотел донести игрокам мысль, что назад пути нет, если они уходят из клуба. Я чувствовал, что тогда они будут колебаться, покидая "Арсенал". Я не хотел, чтобы у них было ощущение: "Хорошо, я попробую себя где-нибудь еще, а если не получится, вернусь".



"Поэтому я не стал возвращать его, хотя, возможно, мне следовало бы. Николя все равно забил 125 голов за карьеру в Премьер-Лиге, поэтому он был бы полезен нам", — цитирует Венгера Daily Mirror.