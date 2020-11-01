Анчелотти надеется провести в "Эвертоне" дольше двух лет

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хотел бы провести в мерсисайдском клубе больше времени, чем стандартные для себя два года.

За свою карьеру Анчелотти довелось тренировать некоторые из крупнейших клубов Европы вроде "Челси", "Реала", ПСЖ, "Баварии" и "Ювентуса", однако нигде он не оставался дольше двух лет — за исключением "Милана", с которым Карло дважды выиграл Лигу Чемпионов в период с 2001 по 2009 год.



В следующем месяце Анчелотти отметит один год с момента своего назначения в "Эвертоне", однако Карло не думает, что половина пути для него уже позади.



"У каждого клуба своя цель. У "Реала" цель — побеждать, а затем мы хотим быть конкурентоспособными на уровне Премьер-Лиги и попасть в Европу. Это немного другое".



"Конечно, мы бы хотели побеждать, и я думаю, мы будем побеждать, но это требует времени — чуть больше времени, чем для других команд топ-уровня, с которыми я работал".



"Но факт в том, что мне хорошо здесь. Я бы хотел провести здесь больше времени, чем два-три года, которые я обычно проводил в других клубах".



"Я бы хотел остаться чуть подольше еще и потому, что здесь другой проект. Я увидел ясный и амбициозный проект, когда впервые встретился с владельцами. Поэтому я и подписал контракт".



"Я очень счастлив здесь. Мне нравится, где я живу и где работаю. Как я уже говорил прежде, "Эвертон" — это семейный клуб, и мне нравится работать в семейном клубе", — цитирует Анчелотти Daily Mail.