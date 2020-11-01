Партей: "Хочу атаковать, как Яя Туре, и обороняться, как Эссен"

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей заявил, что его не нужно рассматривать только в качестве оборонительного игрока.

Покупка Партея у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов стала главным трансфером для "Арсенала" в минувшее окно. С помощью Томаса "канониры", наконец, восполнили пустоту в опорной зоне.

Однако Партей готов помогать команде Микеля Артеты не только обороняться, но и забивать голы.

"Я хочу быть полезен и в обороне, и в атаке. Я знаю, что у меня возникают моменты забить, когда я добираюсь до чужой штрафной, а также я хочу стать сильнее в защите. Я хочу атаковать, как Яя Туре, и обороняться, как Майкл Эссьен, сочетая в себе и те, и другие качества".

"Мне нравится преподносить сюрпризы в матчах, в больших и не только. Большинство людей рассматривает меня в качестве полузащитника оборонительного плана, но я могу использовать свой интеллект и свое чтение игры, чтобы помочь команде забить гол, когда это требуется".

"Играя в полузащите, ты должен быстро соображать, какую позицию тебе занять, чтобы получить мяч. Микель мне очень в этом помогает, потому что мы постоянно владеем мячом, и у меня есть время подумать".

"Думаю, со временем я привыкну ко всему, и у меня все будет получаться. А там посмотрим, к чему это приведет", — сообщил Партей Sky Sports.


Метки Арсенал, Партей

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2020 16:00

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  1. royal-arsenal 01.11.2020 16:34 # royal-arsenal
    А в итоге станет вторым Диаби

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  2. chelsealondon 01.11.2020 16:27 # chelsealondon
    Магазины Эссен ведь закрылись....

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  3. k-a-n-o-n-i-r 01.11.2020 16:18 # k-a-n-o-n-i-r
    Эссен топарь

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