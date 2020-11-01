Партей: "Хочу атаковать, как Яя Туре, и обороняться, как Эссен"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей заявил, что его не нужно рассматривать только в качестве оборонительного игрока.

Покупка Партея у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов стала главным трансфером для "Арсенала" в минувшее окно. С помощью Томаса "канониры", наконец, восполнили пустоту в опорной зоне.



Однако Партей готов помогать команде Микеля Артеты не только обороняться, но и забивать голы.



"Я хочу быть полезен и в обороне, и в атаке. Я знаю, что у меня возникают моменты забить, когда я добираюсь до чужой штрафной, а также я хочу стать сильнее в защите. Я хочу атаковать, как Яя Туре, и обороняться, как Майкл Эссьен, сочетая в себе и те, и другие качества".



"Мне нравится преподносить сюрпризы в матчах, в больших и не только. Большинство людей рассматривает меня в качестве полузащитника оборонительного плана, но я могу использовать свой интеллект и свое чтение игры, чтобы помочь команде забить гол, когда это требуется".



"Играя в полузащите, ты должен быстро соображать, какую позицию тебе занять, чтобы получить мяч. Микель мне очень в этом помогает, потому что мы постоянно владеем мячом, и у меня есть время подумать".



"Думаю, со временем я привыкну ко всему, и у меня все будет получаться. А там посмотрим, к чему это приведет", — сообщил Партей Sky Sports.