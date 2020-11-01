Клайв Аллен советует Алли уйти в аренду

Легенда "Тоттенхэма" Клайв Аллен рекомендовал полузащитнику "шпор" Деле Алли уйти в аренду.

На старте нового сезона Алли быстро утратил доверие главного тренера лондонцев Жозе Моуриньо и на время оказался выведен из состава.



Шанс реабилитироваться Деле получил в минувший четверг, когда "Тоттенхэм" гостил у "Антверпена" в рамках Лиги Европы. Однако 24-летний англичанин совершенно провалил этот матч, как и вся команда.



Алли до сих пор ни разу не сыграл все 90 минут в этом сезоне и Аллен, бывший нападающий "шпор", предлагает решение.



"Если "шпоры" достаточно умны, они могли бы отправить его в аренду в команду, где он сможет восстановить свою форму. Он нуждается в этом, потому что ему отчаянно недостает уверенности в себе".



"Против "Антверпена" он был слишком неряшлив. Думаю, ему нужно на время уйти из "Тоттенхэма", чтобы заново раскрыть свой талант, в котором люди стали сомневаться".



"Он невероятный игрок, и он невероятным образом играл за "шпор", но я думаю, сейчас ему будет лучше уйти".



"Когда его меняют таким образом в перерыве, нельзя не ожидать, что что-нибудь произойдет", — сообщил Аллен talkSPORT.