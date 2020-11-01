Лэмпард: "Чилуэлл хорош, но способен на гораздо большее"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего новичка Бена Чилуэлла, блестяще закрывшего позицию левого защитника.

Намучившись с Маркосом Алонсо, в минувшее трансферное окно Лэмпард заплатил 50 миллионов фунтов "Лестеру" за Чилуэлла. С тех пор Фрэнк ни разу не пожелал об этом.



В последних матчах Бен производит очень хорошее впечатление, и Лэмпард отмечает не только надежную игру 23-летнего англичанина в обороне, но и его умение поддерживать атаку.



"Он очень позитивным образом повлиял на нас, и ему отводится важная роль в том, как я хочу играть, подключая наших крайних защитников к атакующей игре".



"При этом я не умаляю его заслуг в обороне, потому что, думаю, они с Рисом Джеймсом идеально выбирали моменты, чтобы подключаться вперед, а затем идеально отходили назад и играли на подборах, которые сегодня доставались нам".



"Учитывая мастерство Чили, мы должны активно подключать его к атакующей игре. Это важно для нас, и он будет становить лучше, осваиваясь здесь. Чили способен на гораздо большее", — цитирует Лэмпарда Goal.