Фернандеш уверен, что они с Погба могут играть вместе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что они с Полем Погба могут играть вместе.

Начало этого сезона вызвало большие вопросы насчет совместимости двух звездных полузащитников "Юнайтед", претендующих на позицию плеймейкера.



Однако Фернандеш уверяет, что у них с Погба нет никакой вражды. Бруну не воспринимает Поля как своего конкурента.



"Конечно, у нас хорошие отношения. Мы оба владеем итальянским, поэтому большую часть времени мы говорим по-итальянски. У меня хорошие отношения с ним на поле и за его пределами".



"Он забавный парень, он постоянно хочет шутить. Я знаю его еще с Италии, но теперь у меня есть возможность быть с ним, победителем Чемпионата Мира, в одной команде".



"Быть вместе с ним в команде — это всегда удовольствие, потому что я могу многому научиться у него, а он может многому научиться у меня. Вместе мы способны на великие вещи", — сообщил Фернандеш Sky Sports.