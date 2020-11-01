Фернандеш уверен, что они с Погба могут играть вместе

Бруну Фернандеш и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что они с Полем Погба могут играть вместе.

Начало этого сезона вызвало большие вопросы насчет совместимости двух звездных полузащитников "Юнайтед", претендующих на позицию плеймейкера.

Однако Фернандеш уверяет, что у них с Погба нет никакой вражды. Бруну не воспринимает Поля как своего конкурента.

"Конечно, у нас хорошие отношения. Мы оба владеем итальянским, поэтому большую часть времени мы говорим по-итальянски. У меня хорошие отношения с ним на поле и за его пределами".

"Он забавный парень, он постоянно хочет шутить. Я знаю его еще с Италии, но теперь у меня есть возможность быть с ним, победителем Чемпионата Мира, в одной команде".

"Быть вместе с ним в команде — это всегда удовольствие, потому что я могу многому научиться у него, а он может многому научиться у меня. Вместе мы способны на великие вещи", — сообщил Фернандеш Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2020 12:00

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